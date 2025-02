Borsa, Europa positiva tra guerra dei dazi e Ucraina. A Piazza Affari occhi puntati su Tim

Borse europee sulla scia di nuove trattative di pace tra Mosca e Kiev

Europa positiva sulla scia dell'annuncio dei nuovi dazi su acciaio e alluminio imposti da Trump e le prove di distensione tra Usa e Mosca. Le Borse europee, dopo un avvio incerto, hanno imboccato la strada del rialzo. Sulle prime battute Francoforte guadagna lo 0,33%, Parigi lo 0,34%, Madrid lo 0,17%, Amsterdam lo 0,44% e Londra lo 0,2%. Milano corre dello 0,4%, con lo spread in area 108 punti.

Nel fine settimana il tycoon ha detto: «ho parlato con Putin. Vuole si smetta di morire», ma al tempo stesso ha preannunciato tariffe del 25% su tutte le importazioni di acciaio e alluminio, compresi quelli provenienti da Canada e Messico. La Cina da oggi reagisce alle tariffe del 10% annunciate dalla Casa Bianca nei giorni scorsi. Nel mirino di Pechino un flusso di scambi che vale 14 miliardi di dollari, dal gas liquefatto alle macchine agricole. Intanto va avanti a pieno ritmo la stagione delle trimestrali.

A Milano si muovono ancora al rialzo le Iveco (+1,6%), sull'ipotesi di scorporo di Defence. Telecom Italia è sotto la lente sull'ipotesi di interesse della francese Iliad e anche di Poste Italiane (-0,9%). Le azioni sono partite positive e poi hanno invertito la rotta cedendo lo 0,5%. Rimane inoltre il tema del risiko bancario. Sono deboli le Pop Sondrio, le Banco Bpm (giù entrambi di oltre l'1%) e Bper (-0,8%), mentre gli altri titoli del settore difendono le posizioni.

Sul fronte dei cambi, l'euro vale 1,039 dollari (venerdì in chiusura a 1,033 dollari) e 157 yen (156,27). Il cross dollaro/yen è pari a 152,32 (152,15). Il petrolio è in moderato rialzo: il Wti sale dello 0,66% a 71,47 dollari al barile. Continua a correre il gas naturale, che ad Amsterdam si attesta a 58 euro al megawattora (+4,1%). La guerra dei dazi spinge in alto l'oro con il future a 2.918 dollari l'oncia (+1%).