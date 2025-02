Borsa, Europa poco mossa. Piazza Affari in rialzo: sprint di Stm, Leonardo e Tim

Europa contrastata

Apertura contrastata per le Borse europee: Francoforte segna il +0,14%, Londra il +0,01%, Milano il +0,28%, Parigi poco sopra la parità. I mercati reagiscono in modo contrastato alle minacce di Trump sulle tariffe e hanno assunto un atteggiamento attendista dopo che il presidente Usa ha avviato colloqui di pace con Mosca per arrivare a una pace in Ucraina e in attesa delle prossime mosse della Fed.

Focus anche sui dazi dopo che ieri Trump ha detto ai giornalisti che i dazi settoriali sui prodotti farmaceutici e sui chip partiranno dal "25% o piu', e saliranno notevolmente nel corso di un anno". E ha ribadito la sua intenzione di imporre dazi simili sulle automobili gia' dal 2 aprile. La reazione del mercato alle minacce di Trump è stata tiepida, poiché gli investitori le considerano ancora una materia negoziale, anche se pesano le tensioni geopolitiche, i timori sui dazi e quelli sui tassi.

Piazza Affari in rialzo. In calo lo spread a 104 punti

Avvio seduta in rialzo dello 0,28% per Piazza Affari con l'Ftse Mib che segna 38.675 punti. Prosegue il rally di Tim che avanza del 2,93% sull'ipotesi che Poste cresca del 10%, mentre in cima al listino svetta STMicroelectronics con il 5,64% dopo che gli analisti di Jefferies hanno migliorato la loro raccomandazione a "Buy" da "Hold". Nei primi scambi, si evidenzia anche Leonardo con il +2,43% dopo i recenti accordi mentre Bper Banca segna il +1,22%. Pioggia di vendite su Recordati -6,34% dopo la conclusione di ABB Rossini sul capitale adeguandosi al prezzo di collocamento. Campari cede lo 0,48% mentre Moncler lo 0,36%. Giu' anche Brunello Cucinelli -0,99% e Banca Monte Paschi di Siena, -0,10%.



In calo in apertura lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi a quota 104,6 punti base, rispetto ai 105 punti della chiusura di ieri, seduta durante la quale lo spread è sceso fino a 103,9 'basis point', correggendo ancora di qualche frazione i minimi dall'ottobre 2021. Il rendimento dei titoli di Stato decennali si attesta al 3,568%.



Per quanto riguarda il valutario, l'euro in lieve recupero sul dollaro a quota 1,0457 (+0,11%) mentre sullo yen viaggia in calo a 158,54 (-0,20%). Dollaro/Yen a 151,62 (- 0,26%). Il biglietto verde e' debole in quanto le preoccupazioni geopolitiche, tra cui le tese trattative tra Russia e Ucraina, favoriscono i flussi verso i beni rifugio.