Borsa, Europa in rialzo dopo il ritiro di Joe Biden. Tokyo chiude col segno meno

Borsa, Europa in rialzo. Occhi sulle trimestrali

Il ritiro di Joe Biden dalla corsa per la Casa Bianca non manda in rosso i mercati: le Borse europee partono positive. In particolare, Piazza Affari apre in rialzo con il Ftse Mib che in avvio di contrattazioni si attesta a +0,38%. Bene anche altre principali piazze europee: Ftse 100 di Londra +0,49%, Dax di Francoforte +0,46%, Cac40 di Parigi a +0,47%. Sul listino milanese bene i titoli bancari, Bper cresce ancora. Intanto i mercati attendono la carrellata di trimestrali in arrivo dall’Europa e dagli Stati Uniti dove, venerdì, è atteso il dato sull’inflazione.

Come spiega Radiocor, da settimane gli investitori scommettevano sul ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, ma adesso dovranno valutare se l’uscita di Biden aumenti le probabilità di una vittoria democratica. La candidatura di Kamala Harris – appoggiata dall’attuale presidente Usa – non è scontata, bisognerà attendere la convention del 19 agosto per la scelta definitiva. Intanto, in una giornata priva di dati macroeconimici, la Banca popolare cinese ha inaspettatamente tagliato i tassi di prestito (dal 3,45% al 3,35%), a nuovi minimi storici. Da non sottovalutare poi l'acuirsi delle tensioni sul Mar Rosso con lo scontro tra Israele e i ribelli dello Yemen Houthi. I prezzi del petrolio sono in rialzo con il Brent sopra 83 dollari al barile (+0,6%).

Sul fronte dei cambi, l'eurodollaro è poco mosso a 1,088, quando la moneta unica si indebolisce sullo yen con il cambio a 170,4 (-0,56%). Il cross dollaro/yen è indicato a 156,4 (-0,57%). In calo dell'1,4% il gas che viaggia a 31,7 euro al Mwh sulla piattaforma di Amsterdam.

Apertura in calo per lo spread Btp/Bund che si colloca a 129,3 punti. Il tasso di rendimento si attesta al 3,7580%.Giovedì scorso la Bce ha lasciato la porta aperta all'ipotesi - rafforzata anche dagli ultimi dati economici - di un taglio dei tassi a settembre, che potrebbe essere seguito da un altro entro la fine dell'anno nelle aspettative del mercato.

Asia sottosopra: Tokyo in rosso, Borse cinesi contrastate

La Borsa di Tokyo e quelle cinesi sono in rosso stamane sulla scia delle perdite di Wall Street, mentre gli investitori attendono le decisioni della Banca giapponese (BoJ) e valutano l'impatto del ritiro di Joe Biden dalla campagna per le presidenziali americane. L'indice Nikkei all'1 Gmt perdeva l,03% a 39.650,80 punti, il Topix l'1,02% a 2.831,59. A Hong Kong, l'indice Hang Seng cedeva in apertura lo 0,40% a 17.348,04 punti. L'indice sintetico di Shanghai perdeva lo 0,65% a 2.963,09 e quello di Shenzhen cedeva lo 0,29% a 8.877,34 punti. Oggi la banca centrale cinese ha ridotto due dei tassi d'interesse di riferimento, con l'obiettivo di stimolare la crescita, dopo una serie di indicatori economici deludenti. Questi tassi molto seguiti dai mercati sono ora al loro minimo storico.