Borsa, Europa piatta in vista del vertice di Parigi. A Piazza Affari vola la Difesa con Leonardo

Borsa, Europa debole in vista del vertice di Parigi

Apertura debole e mista per le Borse europee. A Francoforte il Dax sale dello 0,40% a 22.572,00 punti, a Londra l'Ftse 100 segna +0,05% a 8.736,75 punti, a Parigi il Cac 40 segna -0,03% a 8.175,82 punti e a Madrid l'Ibex-35 +0,03% a 12.954,37 punti.

Borsa, l'andamento di Piazza Affari

Prime fasi in rialzo per la Borsa di Milano con il Ftse Mib a +0,48% e sopra i 38 mila punti (38.154). Sul listino, vola Leonardo oltre il 4%. Tim sale dello 0,80% a Piazza Affari dopo che nel fine settimana si è formalizzato lo swap della quota tra Cdp e Poste (+0,68%) che ha girato alla Cassa la quota in Nexi, quest’ultima che appare incerta in queste prime fasi di contrattazioni (+0,25%). Tra gli industriali, Stellantis -0,25%, Pirelli +0,45%, Leonardo in evidenza con un +3,60% dopo non essere riuscito a fare prezzo in apertura. Negativi i principali energetici con Enel ed Eni rispettivamente a -0,54 e -0,16 per cento. Per quanto riguarda i finanziari, protagonisti delle cronache finanziarie del momento, Mediobanca poco mossa, Mps +0,55%, Bpm +0,68%, Unicredit +0,51%, Intesa +0,78%, Generali +0,41%.

Spread, euro e dollaro

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi apre a 109,8 punti, in linea con i 109,3 punti della chiusura di venerdì. Il rendimento dei titoli di Stato decennali si attesta al 3,578%. Euro poco mosso a 1,0491 dollari (+0,05%) nei primi scambi della mattinata. La moneta unica perde invece terreno nei confronti della divisa giapponese a 159,22 (-0,26%). Cambio dollaro/yen a 151,74 (-0,32%).