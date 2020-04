Borsa, l'aiutino fra i due rivali dei cieli. Boeing riapre e Airbus decolla

Airbus segna il maggior rialzo tra i titoli guida del listino di Parigi, sulla scia della ventata di fiducia nella ripresa del settore dopo l'annuncio che la concorrente Boeing riprenderà gradualmente la produzione di aerei commerciali negli Usa, ponendo termine a settimane di inattività per le restrizioni anti-coronavirus. Airbus registra al momento un progresso del 7% a 56,75 euro, dopo aver segnato in avvio guadagni superiori al 10%, mentre l'indice Cac 40 e' in rialzo del 3,3%. Il titolo si avvantaggia anche della raccomandazione del Credit Suisse.



Boeing ha annunciato che riprenderà la produzione gradualmente lunedì nello Stato di Washington. La ripresa dell'attività riguarderà inizialmente 27 mila dei suoi 70 mila dipendenti. "Questo approccio permetterà di avere una base di fornitori solida. Abbiamo introdotto tutte le misure di sicurezza necessarie per riprendere i compiti essenziali per i nostri clienti", ha spiegato il gruppo di Seattle.

Boeing e Airbus sono stati colpiti in pieno dalla crisi sanitaria causata dalla pandemia che ha ridotto quasi a zero il traffico aereo. Le compagnie aeree hanno tagliato di oltre il 90% i voli e hanno sospeso o rinviato la consegna di nuovi aerei, anche perche' le difficolta' nei viaggi sono destinate a perdurare oltre l'emergenza attuale. Boeing ha chiesto al governo federale un aiuto finanziario di 60 miliardi di dollari per se' e per i propri fornitori e le discussioni dovrebbero iniziare entro fine mese.