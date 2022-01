Borsa, l'ex Ceo riparte dal gestito: Jerusalmi senior advisor di Pictet Wm

Jerusalmi contribuirà allo sviluppo del wealth management di Pictet collaborando con imprenditori e aziende italiane

Raffaele Jerusalmi riparte dall'asset management. Dopo 11 anni alla guida di Borsa Italiana (era entrato nel 1998) ed uscito lo scorso anno dopo aver tragettato la società che gestisce le negoziazioni a Piazza Affari, nel maxi listino Euronext, il top manager entra come senior advisor in Pictet Wealth Management Italy (Pictet Wm), guidato in Italia da Alessandra Losito come country head.

Jerusalmi contribuirà all'ulteriore sviluppo del segmento wealth management del gruppo Pictet anche collaborando con imprenditori e aziende italiane. Fondato a Ginevra nel 1805, il gruppo Pictet è un gestore patrimoniale e del risparmio indipendente, con asset under management che ammontano a oltre 640 miliardi di euro. Pictet Wm, la divisione di wealth management del gruppo, è attiva in Italia da oltre 20 anni. Jerusalmi, in Borsa Italiana dal 1998, ne è diventato amministratore delegato nel 2010 e fino al 2021. Negli stessi anni in cui ha guidato Borsa Italiana, Jerusalmi è stato anche membro del board del London Stock Exchange Group (Lseg) e direttore esecutivo della divisione Capital Market.

L'ex Ceo di Piazza Affari potrà ora mettere a servizio del wealt management di Pictet le proprie skill di profondo conoscitore del tessuto industriale italiano che in questi anni, anche attraverso lo sbarco in Borsa, ha cercato di giocare la carta dell'internazionalizzazione. Competenze che potranno fare dei patrimoni di famiglie e imprenditori un volano di lungo periodo per la ripartenza del Paese.

"L'ingresso di Jerusalmi è per noi motivo di grande orgoglio. Professionista di indiscussa levatura, metterà a disposizione di Pictet Wm tutto il suo bagaglio di competenze, con l'obiettivo comune che da sempre contraddistingue le scelte di consulenza e investimento di Pictet Wm: proteggere, sviluppare e trasmettere il patrimonio tra le generazioni e attraverso gli eventi della vita", ha spiegato Losito.

@andreadeugeni