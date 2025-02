Le elezioni tedesche non scaldano le Borse: sale Francoforte, ma l'Europa resta cauta. Piazza Affari in calo

Europa contrastata dopo la vittoria di Merz in Germania

Borse europee contrastate dopo le elezioni tedesche, che hanno arginato le ambizioni di governo della destra anti Ue dell'Afd e lasciano prevedere una coalizione tra i conservatori del cancelliere in pectore Friedrich Merz e l'Spd. L'esito del voto sostiene Francoforte (+0,4%), ma non riesce a trascinare gli altri listini europei: a Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,5%, Parigi scivola dello 0,56% e Amsterdam dello 0,74%. Tra i principali titoli milanesi, Saipem guadagna il 3,8% dopo un avvio a +7% in scia all'annuncio della firma di un memorandum of understanding con Subsea 7 che potrà portare alla fusione tra le due società.

Salgono Poste Italiane (+1,04%), che venerdì ha diffuso i conti 2024, e Leonardo (+0,82%), in vista anche del vertice straordinario Ue del 6 marzo sull'Ucraina e la difesa europea. Deboli invece Unicredit (-1,49%), Tenaris (-1,89%) e Prysmian (-3,03%). Sul mercato valutario, l'euro ha approfittato del risultato del voto in Germania per risalire sopra quota 1,05 dollari, prima di ritracciare a 1,0479 (da 1,0451 venerdì in chiusura). La moneta unica vale anche 156,38 yen (da 156,10), mentre il rapporto dollaro/yen è a 149,34 (da 149,43). In lieve calo il prezzo del petrolio, con il future aprile sul Wti a 70,22 dollari al barile (-0,26%) e il contratto di pari scadenza per il Brent a 74,31 dollari (-0,16%). In calo del 2% a 46,2 euro al megawattora il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.

Borse asiatiche deboli

Borse asiatiche deboli in avvio di settimana con i listini che scontano la decisione del presidente americano Donald Trump di limitare gli investimenti cinesi in alcuni settori strategici dell'economia americana, come quello tecnologico, medicale, delle infrastrutture critiche e delle materie prime. Hong Kong arretra dello 0,4%, Shanghai e Seul dello 0,3% mentre Shenzhen è invariata, con i titoli tecnologici oggetto di vendite dopo i forti rialzi della scorsa settimana.

BTp: spread con Bund apre in lieve calo a 108 punti, rendimento al 3,56%

Apertura in lieve calo per lo spread tra BTp e Bund. A inizio seduta il differenziale di rendimento tra il BTp decennale di riferimento e il pari scadenza tedesco si e' attestato infatti a 108 punti base, in riduzione di un punto rispetto ai 109 punti della chiusura di venerdì. In leggera ascesa invece il rendimento del BTp decennale benchmark che ha segnato oggi una prima posizione al 3,56%, dal 3,55% dell'ultimo riferimento.