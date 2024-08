Borsa, mercati europei poco mossi. Piazza Affari bene Stm e Tenaris. Avanzano i chip dopo i conti di Nvidia

Borsa, mercati europei positivi si discostano dall'andamento debole di Wall Street e Asia

Partenza positiva per le principali borse europee, che si discostano dall'andamento debole di Wall Street e dell'Asia nella notte. A Francoforte il Dax avanza dello 0,12%, meglio fanno Parigi +0,14% e Amsterdam +0,2%. Piatta Madrid (+0,06%) mentre è un soffio sotto la parità Londra (-0,02%). Milano con il suo +0,19% è tra i migliori listini del continente. L'Euro Stoxx 50 avanza dello 0,21%. Tra i titoli da monitorare Pernord Ricard +1,4%, Prosus +1% e Philips +0,73%. In calo Total -0,46% e Sanofi -0,32%. Nel day after i conti di Nvidia, i titoli dei chip europei avanzano: Asml segna +0,41%, Infineon +0,19%; Asm guadagna mezzo punto, mentre Stmicroelectronics conquista lo 0,74% a Milano.

In particolare sul listino milanese positivi i titoli finanziari: Unicredit +0,05%, Intesa +0,19%, Generali +0,20%. Tim sale dello 0,25%. Tra gli industriali, Stellantis poco mossa dopo i dati sulle immatricolazioni, mentre sono in rialzo gli industriali a maggior capitalizzazione con Enel ed Eni rispettivamente a +0,29 e +0,90 per cento. Bene anche Cucinelli dopo i conti: +0,17%. Sul listino spicca Tenaris in rialzo del 2,6% a 12,81 euro.

Spread Btp-Bund a 141 punti base, con il rendimento dei decennali italiani che ritocca al 3,65%. I titoli di Stato della Germania viaggiano al 2,24%, mentre i bond francesi vengono scambiati al 2,91%. I titoli del Next Gen Eu pagano il 2,86% di rendimento.



Sul fronte asiatico, Borse sottotono con Tokyo che chiude debole con il Nikkei poco sotto la parità -0,05%. Ben più pesante Seul che archivia la giornata con il Kospi in calo dell'1%. A scambi ancora aperti in Cina domina il segno meno con l'eccezione di Shenzhen avanti dell'1,12%, mentre a Shanghai titoli in calo dello 0,44%, mentre il China A50 perde lo 0,64%. A Hong Kong l'Hang Seng senga +0,3%, il Bse Sensex di Mumbai avanza dello 0,2%.

Ieri, seduta in calo a Wall Street, con i settori tecnologico e dei servizi di comunicazione in deciso ribasso (-1,3% e -0,84%) prima della trimestrale di Nvidia (che ha perso il 2,1%), in programma dopo la chiusura dei mercati. Gli investitori puntano decisi su una riduzione dei tassi d'interesse, da parte della Federal Reserve, di almeno 25 punti base alla prossima riunione.

Al momento, secondo il FedWatch Tool di Cme Group, c'è il 100% di possibilità di un taglio di almeno 25 punti base il prossimo 18 settembre, con il 34,5% di possibilità riservato a un taglio di 50 punti base. Il Dow Jones ha perso 159,08 punti (-0,39%), lo S&P 500 ha ceduto 33,59 punti (-0,60%), il Nasdaq ha chiuso in calo di 198,79 punti (-1,12%). Il petrolio Wti al Nymex ha perso 1,01 dollari, l'1,34%, a 74,52 dollari al barile. L'oro ha chiuso in ribasso di 15 dollari, lo 0,60%, a 2.501 dollari all'oncia. Bond, rendimenti ieri poco mossi. Euro in calo dello 0,68% a 1,1110 dollari. Bitcoin in calo del 5,17% a 58.873 dollari.