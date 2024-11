Borse europee positive, il risiko bancario riaccende Piazza Affari: a Milano vola Mps, corre banco Bpm

Borsa Milano: apre in rialzo, Mps +9,10%, Banco Bpm +4,26%

Il risiko bancario riaccende Piazza Affari che apre in positivo con l’indice Ftse mib che avanza dello 0,31 a quota 33.810, per salire a +0,44% nei primi scambi. Sul listino in evidenza le banche. Mps prima non fa prezzo poi vola fino al 10%, in Borsa dopo la decisione del Mef di collocare sul mercato il 15% del capitale detenuto nell’istituto senese, per un controvalore complessivo di circa 1,1 miliardi. Adesso il titolo avanza dell'8,81% a 6,001 euro per azione. La quota ceduta dal Mef è stata acquisita da Banco Bpm (per il 5%), che dopo i primi scambi è in rialzo del 4,26%, da Anima (per il 3%), dal gruppo Caltagirone (per il 3,5%), e da Delfin della holding degli eredi Del Vecchio (per il restante 3,5%).

Tra gli altri titoli del credito, Intesa +0,31% e Unicredit +0,44%. Contrastati gli industriali Stellantis +0,91%, Leonardo -1,42%, Pirelli +0,26%. Saipem va a + 1,78%, si è aggiudicata un contratto Epci da TotalEnergies Ep Suriname B.V., controllata di TotalEnergies, per lo sviluppo sottomarino del progetto GranMorgu, situato nel giacimento di petrolio e gas del Blocco 58, a 150 km dalla costa del Suriname. Il contratto ha un valore di 1,9 miliardi di dollari. Tra gli energetici a maggior capitalizzazione Enel +0,27% e Eni +0,86%.

Borse europee: partono in rialzo

Partenza positiva anche per le Borse europee, in vista della lettura preliminare del Pil dell'Eurozona nel III trimestre, della produzione industriale e dell'occupazione. Gli investitori non dubitano che la Bce tagli i tassi di un ulteriore 0,25% al direttivo di dicembre ma guardano ai dati per capire lo stato di salute dell'economia. Intanto i mercati cercano di posizionarsi rispetto alle future scelte di Donald Trump dopo che, come risultato ieri, i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono saliti mentre sembra che i repubblicani abbiano conquistato anche la Camera, dando cosi' più mano libera al presidente eletto di attuare le sue politiche.

Politiche che vengono ritenute inflazionistiche dal momento che riguardano essenzialmente la riduzione della pressione fiscale e l'imposizione di dazi. Ciò potrebbe indurre la Fed a essere più prudente nelle decisioni di politica monetaria, ma comunque è tutto da vedere. Alcuni investitori scommettono addirittura che la poltrona di Jerome Powell - dopo alcune differenze di vedute avute con Trump in passato - possa traballare.

L'Ftse 100 di Londra risulta in calo a -0,13% a quota 8.019,94 punti ed è l'unico indice debole. Il Cac 40 di Parigi avanza dello 0,43% a quota 7.247,92 punti mentre il Dax di Francoforte sale dello 0,37% a 19.088,65 punti. Bene anche Milano dove l'Ftse Mib avanza dello 0,31% a 33.817,00 punti.