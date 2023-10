Borsa, Milano rialza la testa. Spread a 196 punti. Btp, rendimento al 4,89%

Un toro in piazza Affari

Borsa, Piazza Affari apre in rialzo. Spread a 196 punti

Avvio debole per le Borse europee, dopo la chiusura positiva di Wall Street e il calo dei rendimenti dei Treasury, che hanno ripiegato dai recenti massimi a seguito dei dati di ieri sull'occupazione Usa più deboli del previsto. C'è attesa ora per il report mensile di domani sul mercato del lavoro a stelle e strisce a settembre. In Europa però le prospettive economiche continuano ad apparire ancora piuttosto cupe, con il dato sulle vendite al dettaglio sceso dell'1,2% ad agosto, molto più del previsto, a indicare una domanda dei consumatori più debole poiché l'inflazione rimane elevata.

Nei primi scambi a Londra l'indice Ftse 100 sale dello 0,05% a 7.415,82 punti, a Francoforte il Dax segna +0,02% a 15.102,65 punti e a Parigi il Cac40 segna +0,12% a 7.005,19 punti. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib avanza dello 0,24% a 27.501,45 punti. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre a 196 punti base. Il rendimento del titolo decennale italiano si attesta al 4,89%.