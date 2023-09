Lotta all'inflazione e tassi alti: borse mondiali nella tempesta perfetta

Borse mondiali, stagione tormentata: ecco perchè

Le borse mondiali hanno appena chiuso un mese di agosto particolarmente tormentato, complice soprattutto la stagione estiva e le compravendite ridotte ed è negativo il bilancio del mese per i principali listini europei. Lo S&P statunitense ha chiuso il mese a -1,8%. Lo Stoxx Europe 600 ha perso il 2,8% con l'Eurostoxx in calo del 3,2%; mentre livello settoriale, agosto è stato particolarmente negativo per materie prime, auto e il comparto viaggi. La Cina è in evidente difficoltà economica, gli ultimi dati macro appaiono poco confortanti ma pesa anche la crisi del settore immobiliare con il dissesto di Evergrande, il colosso degli immobili cinesi e i la crisi di Country Garden, il più grande promotore immobiliare cinese che ha dichiarato perdite per 6.145 mln di euro nel primo semestre.

Si aggiunge poi l’incertezza sulle prossime decisioni delle banche centrali in vista dei prossimi consigli direttivi di settembre. Il trend rialzista cominciato a inizio 2023 non è sinora in discussione. Si parla infatti di una breve correzione tant'è che nelle ultime sedute del mese scorso i principali listini hanno imbastito un rimbalzo per rialzarsi dai minimi del mese.