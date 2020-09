Borsa, oggi le offerte al Lse. Rumors

Arriveranno oggi sul tavolo del Lse le offerte per rilevare Borsa Italiana, al fine di consentire al gruppo inglese di comprare Refinitiv. Secondo i rumors del Corriere della Sera, nella giornata odierna arriveranno tre lettere distinte: Deutsche Borse, la Borsa di Zurigo e la cordata franco-italiana Cdp-Euronext.



E proprio l’offerta franco-italiana dovrebbe contemplare un valore di 4 miliardi di euro per Borsa italiana, attualmente di proprietà della London Stock Exchange. Offerte non vincolanti erano pervenute anche da parte di Deutsche Borse e Six , la società che gestisce la borsa di Zurigo. Ora, dopo queste mosse si deve attendere che il venditore fissi i termini per le offerte vincolanti, che gli analisti si attendono possa essere posto.



Proprio venerdì Euronext e Cassa Depositi e Prestiti avevano confermato di volere procedere congiuntamente alla presentazione di un'offerta non vincolante per Borsa Italiana. Per Lseg, la vendita di Borsa Italiana appare un passaggio decisivo per ottenere il via libera dell'Antitrust europea sull'acquisizione da 27 miliardi di euro di Refinitiv, che porta con sé la piattaforma Tradeweb (la decisione è slittata al 16 dicembre).



Euronext conferma di aver presentato un'offerta non vincolante al London Stock Exchange Group plc per l'acquisizione di Borsa Italiana. La partnership comprende CDP Equity e Intesa Sanpaolo. "Non vi e' alcuna certezza che l'offerta possa concretizzarsi in una transazione", si legge in una nota di Euronext. L'aggregazione proposta tra Borsa Italiana ed Euronext - prosuegue il comunicato - creerebbe un operatore leader nei mercati dei capitali dell'Europa continentale, in cui l'Italia rappresenterebbe il principale contributore in termini di ricavi del gruppo Euronext post aggregazione. Tale operazione di trasformazione posizionerebbe in modo efficace il nuovo gruppo per realizzare l'ambizione di proseguire nella creazione dell'infrastruttura dell'Unione dei mercati dei capitali in Europa, sostenendo allo contempo le economie locali. "Un ulteriore annuncio sara' divulgato se e quando ritenuto opportuno", conclude la nota.