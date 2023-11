Borsa, Piazza Affari cauta, bene Saipem. Spread stabile a 176 punti

Borsa, Piazza Affari cauta. Spread a 176 punti

Apertura debole e mista per le Borse europee: l'attenzione resta in prima battuta ai dati macro che arriveranno tra oggi e domani dagli Usa. In particolare, nel primo pomeriggio verrà pubblicata la seconda lettura del Pil del terzo trimestre - che stando al consensus dovrebbe essere ritoccato al rialzo a +5% dal +4,9% del preliminare - mentre domani sarà la volta dell'indice dell'inflazione Pce di ottobre sulla spesa per consumi personali, tra le misure sui prezzi più monitorate dalla banca centrale americana. Domani poi Eurostat renderà noto l'indice dell'inflazione dell'Eurozona a novembre, che resta cruciale se si guarda alle prossime scelte di Francoforte Piazza Affari apre in cauto rialzo con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,13% a 29.414,22 punti, in un contesto complessivo d'incertezza dei mercati in attesa del dato di domani sull'inflazione nell'Eurozona.

Sul listino milanese brilla Saipem a +2,43%, dopo l'annuncio che la società si è aggiudicata due contratti offshore, uno in Guyana e l’altro in Brasile, del valore di circa 1,9 miliardi di dollari. Bene anche Inwit +1,66% e hera +0,62%. Contrastate le banche con Mps +0,84%, Intesa +0,76%, Unicredit -0,18%, banco Bpm -0,20%. Perdite per Campari -2,15%, Tim -1,13%, Diasorin -0,47% e Moncler -0,43%.

Avvio stabile per lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi. Il differenziale si attesta a 176 punti, in linea con la chiusura di ieri. Il rendimento scende al 4,202%.