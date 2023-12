Borsa, Piazza Affari in calo. Spread poco mosso a 170 punti

Borsa, Piazza Affari in calo. Spread poco mosso

Apertura in rosso per le Borse europee nella prima giornata di scambi della settimana. Milano avvia le contrattazioni scivolando a 30.271 punti (-0,34%), seguita da Parigi (-0,40%) e Francoforte (-0,42%). Più debole Londra, che arretra dello 0,16%. Sul listino milanese, tra le blue chip brillano Stmicrolectronics +2,74%, Nexi +2,41%, Leonardo +2,39%, Tim +2,36%. In calo invece Diasorin -5,53% dopo la presentazione del piano industriale, Campari -2,86%, Bper Banca -2,2% e Banca Mps -2,07%. Apertura poco mossa per lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi. Il differenziale si attesta a 170 punti sui livelli della chiusura di venerdì, con il rendimento dei titoli italiani al 3,731%.