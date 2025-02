Borsa, Piazza Affari oltre i 37mila punti. Al top da gennaio 2008

Borsa Milano: chiude ai massimi da 2008, Ftse Mib +1,48%

I dazi di Trump fanno meno paura. Chiudono in forte rialzo le Borse europee, con gli investitori rassicurati dai risultati di alcune big e mentre rimane sullo sfondo l'evolversi delle tensioni commerciali globali. Francoforte ha chiuso a +1,6%, con 21.896,72 punti. Londra ha guadagnato l'1,18%, chiudendo a 8.725,25 punti, dopo la decisione della BoE di tagliare i tassi d'interesse di 25 punti base. Parigi vola a +1,47%, con 8.007,62 punti. Piazza Affari chiude ai massimi dal 2008 trainata dal settore bancario, a 37.121 punti, in rialzo dell'1,48%.

Piazza Affari chiude in forte rialzo grazie alla pausa della guerra commerciale degli Stati Uniti e trainata dal settore bancario. Il Ftse Mib termina le contrattazioni ai massimi del 2008 dopo aver sfondato quota 37.000 punti a 37.121 in rialzo dell'1,48%. Brillano le banche con Banco Bpm +3,54%, B.Popolare Sondrio +3,09%, Bper +2,88%. Bene anche Intesa Sanpaolo +2,84% e Unicredit +2,7%. Mps +0,7% e Banca Mediolanum +2,47% il giorno dei conti. Tra gli industriali vola Buzzi +5,8%. In calo Leonardo -2,70%, A2a -1,82%, Saipem -0,91%, Hera -0,78%. Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è in calo a 107 punti dai 108,1 punti dell’avvio e della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è al 3,433%.

Euro in calo rispetto alla valuta statunitense con la moneta unica che viene scambiata a 1,0370 dollari (-0,3%). Euro in flessione anche rispetto alla divisa giapponese (157,61 yen, -0,7%). Cambio dollaro/yen a 151,9 (-0,4%).