Borsa, Piazza Affari in netto rialzo. Spread in calo sotto i 175 punti

Borsa, Piazza Affari in netto rialzo. Spread in calo

Le Borse europee aprono in forte rialzo dopo la decisione della Fed di lasciare invariati i tassi e la prospettiva di tre tagli nel 2024. Ora gli investitori attendono il verdetto della Bce e della Boe a metà giornata. Si prevede che la banca centrale europea manterrà i tassi di interesse a livelli record e potrebbe anche accennare a tagli dei tassi in arrivo, dato che i dati recenti hanno evidenziato un rallentamento dell'attività economica e dell'inflazione.

Inoltre ai mercati preme capire se oggi la Bce inizierà la discussione sulla riduzione anticipata dei reinvestimenti dei titoli acquistati nel Pepp. L'indice Cac 40 di Parigi guadagna l'1,35% a 7.633,07 punti, il Dax 30 di Francoforte registra un progresso dell'1,05% a 16.944,45 punti e l'Ftse 100 di Londra sale dell'1,60% a 7.670,60 punti.

Piazza Affari in netto rialzo nelle prime fasi di seduta dopo la decisione della Fed che ha lasciato i tassi invariati, come previsto, ma ha fatto sapere che l'anno prossimo li taglierà almeno tre volte, una in più delle attese, mettendo così la parola fine a due anni di strette monetarie. Il Ftse Mib sale dell’1,04% a quota 30.617 punti.

Sul listino, misti i finanziari (Generali piatta, Intesa +0,76%, Unicredit -2%) e positivi gli energetici principali (Enel +2,04%, Eni +0,28%). Tra gli industriali, Stellantis guadagna l’1,73%. Tim sale dell’1,85% nel giorno del cda che esaminerà tra l'altro la richiesta di Kkr di poter proseguire sino alla fine di gennaio 2024 la due diligence per Sparkle e mentre sembra sempre più imminente la presentazione dell’esposto di Vivendi contro la delibera con la quale il board approvò la vendita della rete.

Lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi apre in forte calo a 172,4 punti base rispetto ai 176,4 punti della vigilia, con il mercato obbligazionario che scommette sull'allentamento monetario dopo la decisione della Fed e la prospettiva di tre tagli dei tassi nel 2024. Il rendimento del decennale cala al 3,785% dal 3,934% della chiusura di ieri.