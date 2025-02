Borsa, Piazza Affari in positivo. Scivola il titolo di Tim, male anche Moncler

Borsa, Piazza Affari in positivo

Avvio tonico per i titoli del lusso a Piazza Affari, malgrado il clima di incertezza che condiziona il Ftse Mib. Brunello Cucinelli avvia gli scambi con un progresso dell'1,99% attestandosi a 133,30 euro per azione, seguito da Moncler che, sulla scia dei conti presentati ieri, avanza dell'1,67% (69,34 euro per azione). Bene anche Saipem, maglia rosa a quota +2,04% e Nexi che segna un rialzo dell'1,17%.

Buon avvio anche per Unipol, che stamattina, prima dell'apertura dei mercati, ha presentato i risultati preliminari al 31 dicembre 2024. Il gruppo guidato da Carlo Cimbri ha superato i target di redditività, solidità patrimoniale e remunerazione per gli azionisti.

Anche nel triennio 2022-2024, analogamente ai piani strategici precedenti, sono stati raggiunti e superati i target di redditività, solidità patrimoniale e remunerazione per gli azionisti fissati nel Piano Opening New Ways, con utili cumulati reported del Gruppo Unipol pari a 3,31 miliardi di euro e utili netti cumulati normalizzati pari a 2,95 miliardi di euro, contro i 2,3 miliardi di target di Piano (+28,6%) e l’erogazione di dividendi cumulati previsti per 1,28 miliardi di euro (+33,8% rispetto ai 958 milioni di target di Piano). Su questi numeri, il titolo ha aperto le contrattazioni in rialzo dell'1,10% attestandosi a 13,78 euro per azione.

Sul fronte opposto i titoli del comparto energetico. Tra le utilities, calano A2a (-0,76%), Terna (-0,76%), Hera (-0,62%) ed Enel (-0,61%). In rosso anche Italgas, che cede lo 0,58%. La maglia nera del listino va invece a Inwit, che lascia sul terreno l'1,29%, seguita da Recordati (-1,23%) e Tim (-1,14%).

Titoli Stato: spread apre stabile a 107 punti

Spread stabile in avvio di mercati: il differenziale tra Btp e Bund tedeschi resta invariato a 107 punti, confermando il dato registrato ieri sera in chiusura. Il rendimento del titolo decennale italiano si attesta al 3,50%.