Borsa: Ftse Mib prosegue in rialzo; su banche e industria

Piazza Affari prosegue la giornata in rialzo, con il Ftse Mib che poco dopo il giro di boa di metà seduta sale dello 0,6%. A sostenere la borsa di Milano, così come gli altri listini europei, i buoni dati sulla manifattura e l'andamento del comparto auto: Stellantis, che prima dell'apertura dei mercati ha diffuso i numeri del 2020, sale del 2,09%. Tonici anche i bancari, capeggiati da Unicredit (+2,2%) mentre, sempre nella finanza, scivola Nexi. Mista l'energia, coi petroliferi in spolvero (Eni +1,42%) e le utilities in calo (Enel -0,9%). Deboli le reti, tonica Tim (+2,7%), maglia rosa del paniere principale.