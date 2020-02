Borsa: sale ancora, Ftse Mib +0,6%; piatta Ubi, su Intesa

Sale ancora Piazza Affari che a poco piu' di mezz'ora vede il Ftse Mib migliorare dello 0,6%, grazie anche alla spinta delle borse asiatiche. Sul listino principale di Borsa Italiana e' ancora in rialzo Intesa Sanpaolo (+0,4%) dopo l'Ops lanciata su Ubi (+0,07%); nel comparto dei bancari scende Bper, sale ancora Banco Bpm (+2% circa) dopo il rialzo di ieri con le ipotesi di risiko bancario. Bene Stm dopo il calo dei giorni scorsi, tonica anche l'industria con Prysmian in evidenza (+1,55%) e Pirelli (+0,4%) in attesa del piano industriale. Tonica Saipem fra i petroliferi, ancora in calo Campari (-2,89%)dopo i dati del 2019 ed il trasferimento della sede legale in Olanda. Piatta Atlantia in attesa di novita' sul fronte Aspi.

Borse europee: positive in partenza



Le Borse europee aprono positive per il maggiore ottimismo sul coronavirus e la chiusura mista di Wall Street. Il numero di pazienti guariti ha superato per la prima volta i nuovi casi di contagio in Cina. Lo rivelano gli ultimi dati diffusi dalla Commissione Nazionale per la Sanita' di Pechino relativi alla giornata di ieri, quando sono stati rilevati 1.749 nuovi casi di contagio in Cina, mentre i pazienti guariti dal virus e dimessi dalle strutture ospedaliere sono stati 1.824. In totale il numero di pazienti guariti dal virus dall'inizio dell'epidemia e' di 14.376 e i nuovi casi di contagio in Cina - al di fuori della provincia dello Hubei, la piu' colpita dalla malattia - sono 56, in calo per il quindicesimo giorno consecutivo. Londra guadagna lo 0,57% a 7.423 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna +0,53% a quota 25.358,03. Francoforte sale dello 0,49% a 13.749 punti e Parigi dello 0,47% a 6.089 punti.