Borsa, torna a crescere lo spread. A Piazza Affari Unicredit in rosso dopo i conti

Borsa: l'Europa apre contrastata

Le principali Borse europee aprono contrastate la seduta. Nei primi minuti di scambi Milano, dopo aver avviato gli scambi a +0,16% cede ora lo 0,06% mentre Francoforte è in calo dello 0,17%, Londra segna un progresso dello 0,16%, Parigi segna +0,16%m Madrid -0,08% e Zurigo +0,08%.

Borsa: brilla Moncler (+1,31%), giù Unicredit

Sul listino italiano, Moncler brilla in Borsa e in apertura di contrattazioni il titolo del gruppo del lusso segna un progresso dell'1,31%. Acquisti anche su Iveco (+1,25%), Ferrari (+1,10%) e Banca Popolare di Sondrio (+0,91%).

Nel giorno dei risultati, Unicredit cede invece il 2,70%, così come Tim, che con la presentazione del nuovo piano in Brasile lascia sul terreno l'1,08%. In calo anche Pirelli (-1,08%) e Amplifon (-0,38%).

Sulla piazza asiatica, il Nikkei 225 archivia la seduta in rialzo dello 0,06% a 38.795 punti mentre Wall Street ha terminato gli scambi in territorio positivo con il Dow Jones a +0,38%, lo S&P 500 a +0,67% e il Nasdaq in progresso dello 0,98%.

La borsa svizzera apre poco mossa la seconda seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida Smi segnava 12.630,61 punti, in progressione dello 0,02% rispetto a ieri. Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,38% a 44.470,41 punti, Nasdaq +0,98% a 19.714,27 punti) e guarda anche all'andamento odierno delle piazze asiatiche.

In Svizzera i riflettori sono puntati su Novartis (+0,31%), che ha annunciato l'acquisizione di una società biotecnologica americana. Fra gli altri titoli Smi corre Nestlé (+0,65%), mentre il meno convincente appare Holcim (-0,33%). Nel mercato allargato Sgs (+3,25%) e Ams Osram (+12,03%) beneficiano dei risultati annunciati.

Sale lo spread

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si attesta a quota 110 punti, in crescita rispetto ai 109 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è al 3,467%.