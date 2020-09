Borsa, tedeschi in pista per l'affare Euronext-Cdp. Rumors

La Germania sarebbe molto interessata ad entrare nella cordata Euronext-Cdp per acquisire il controllo di Borsa spa che il London Stock Exchange (Lse) ha messo in vendita. Ma per ora, rivela MF-Milano Finanza, l'ingresso di Deutsche Borse nell'alleanza franco-italiana per creare una piazza finanziaria di grandi dimensioni europee, viene considerata "improbabile", vista la dimensione della Borsa di Francoforte.

I movimenti intorno all'operazione, scrive ancora la testata edita da Class, dell'anno si fanno perciò sempre più serrati, anche a livello di governi. D'altronde la storia della Borsa spa è una storia di successo; è stata rilevata nel 2007 dal London Stock Exchange per 1.6 miliardi di euro. Oggi è valutata fra 3.3 (BofA) e 4.3 miliardi (Credit Suisse, valore massimo).

Questo significa che in 13 anni Borsa ha più che duplicato il valore. Non solo. È sempre stata in utile, ha un buon margine, tanto che Ubs ha calcolato una Cagr (crescita prevista) 2019-2023 del 4% rispetto all'1% del 2015-2018.