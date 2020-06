Borsa, torna la volatilità. Milano su. Boom Cattolica, banche ok. Spread a 1

Torna la volatilità sulle Borse europee, che hanno cambiato più volte direzione nel corso della mattinata. Milano sale dello 0,11%, Parigi dello 0,15% e Francoforte dello 0,3% mentre Londra scende dello 0,18%. Poco mossi e incerti anche i future di Wall Street. Restano comunque, anche se sullo sfondo, i timori per una seconda ondata di Covid-19, con il numero dei contagi che sta toccando ogni giorno livelli record in molti Stati americani, soprattutto meridionali, e in America latina.

Se da un lato l'Fmi ha gelato le speranze di una ripresa rapida, con le nuove stime che vedono un calo del 4,9% per il Pil mondiale nel 2020, di oltre il 12% per l'Italia con ripercussioni "catastrofiche" sull'occupazione, dall'altro gli investitori valutano positivamente la nuova iniziativa della Bce, che ha lanciato Eurep, uno strumento per fornire liquidita' alle banche centrali globali.

Sull'azionario, balzo record di Lufthansa a Francoforte dopo l'ok del socio di maggioranza e della Ue al piano di salvataggio della compagnia. A Piazza Affari, Cattolica vola del 32,13% a 4,77 euro dopo l'annuncio dell'accordo con Generali che sottoscrivera' un aumento riservato da 300 milioni (nell'ambito di una ricapitalizzazione complessiva da 500 milioni della compagnia veronese) e salira' al 24,4% a condizione che Cattolica stessa di trasformi in spa.

Il titolo e' balzato anche del 44% a 5,2 euro (Generali fara' l'aumento a 5,5 euro) salvo poi ritracciare sotto quota 5 euro. In calo dello 0,3% l'azione del Leone. In coda al listino Telecom Italia che ha concluso l'accordo con Ardian per la riorganizzazione delle quote in Inwit che sale invece dell'1,9%. Il titolo migliore e' Nexi (+3,55%), tra le utility sale solo Enel (+1,6%). Ben intonati in generale i bancari, con Ubi Banca (+1,14%) in evidenza, mentre Unicredit perde oltre un punto percentuale. In coda al listino Campari che perde oltre il 4%.

Sul mercato dei cambi, il dollaro si conferma in recupero nel suo ruolo di bene rifugio. L'euro perde quota a 1,122 dollari da 1,1268 ieri in chiusura ed e' indicato a 120,3 yen (da 120,49). Il rapporto dollaro/yen e' a 107,23 (da 106,91). Rallenta la discesa del greggio, che ieri ha registrato il calo peggiore da due settimane a New York. Oltre ai timori per la seconda ondata di coronavirus, sul prezzo del petrolio pesano anche i dati sulle scorte americane, in aumento anche nell'ultima settimana: il Brent consegna agosto scambia in calo dello 0,7% a 40,03 dollari mentre il Wti e' in calo dell'1,18% a 37,56 dollari. Ripiega dai massimi dal 2012 toccati ieri l'oro, che ha sfiorato la resistenza dei 1800 dollari l'oncia e scambia ora poco mosso a 1762 dollari l'oncia.