Borsa, listini europei in rialzo. A Milano occhi puntati sul risiko bancario: corre Bpm, giù Unicredit

Borsa, listini europei in rialzo. A Milano occhi puntati sul risiko bancario

Le principali Borse europee aprono la seduta in rialzo. Francoforte avvia le contrattazioni a +0,79%, Parigi registra +0,05% e Londra +0,35%. La Borsa di Milano dopo un'apertura in rialzo viaggia poco mossa e vicina alla parità con l'Ftse Mib che segna +0,09% a 33.524 punti. Brilla sul listino Banco Bpm che sale del 5,36% dopo che Unicredit ha lanciato a sorpresa un’offerta pubblica di scambio del valore di oltre 10 miliardi di euro sulla banca. L'istituto di credito non era riuscito a fare prezzo e ora viaggia in deciso rialzo. Il titolo di Unicredit invece continua a perdere ed è maglia nera: segna una flessione del 2,93%. Male anche gli altri bancari con Mps che cede l'1,95% e Intesa Sp che scende dello 0,50%. Anche Anima è negativa e segna -1,61%. Ben intonati i titoli del lusso con Brunello Cucinelli che sale del 3,17% e Moncler che avanza dell'1,94%.

Sul fronte valutario la settimana che si apre sarà probabilmente caratterizzata da scambi di volume sottili dovuti alla festività del Ringraziamento di giovedì negli Stati Uniti, in quanto molti trader trascorreranno un lungo fine settimana. C'è attesa per i dati Pce e sui disoccupati di ottobre e l'ultima stima del Pil, nonché per i verbali della Fed. A 1,0457 (+0,57%) sul dollaro l'euro ha recuperato dai minimi della scorsa settimana, anche se non si può certo tirare un sospiro di sollievo. La moneta unica ha subito un colpo venerdì scorso, quando l'indice Pmi manifatturiero ha registrato una forte debolezza. La divisa europea è debole sullo yen (-0,04%) a 161,54. Dollaro/yen a 154,23 (-0,30%). Lo spread tra Btp italiani e i Bund tedeschi procede poco mosso a 126 punti. Il rendimento si assesta al 3,484%.