Borsa, vertice italiano con i tedeschi. Mosse di Deutsche Boerse per il risiko

Presidenza italiana per Borsa Italiana in caso di vittoria tedesca nella gara a tre. L'offerta non vincolante che Deutsche Boerse ha presentato a London Stock Exchange Group per acquisire Borsa Italiana, scrive oggi il CorSera, garantirebbe una significativa autonomia a Borsa Italiana e una forte presenza italiana ai vertici del gruppo.

Presidente e amministratore delegato dovrebbero dunque restare italiani. Inoltre Deutsche Boerse, pur avendo presentato l'offerta non vincolante da sola, avrebbe preso in considerazione la possibilità di essere affiancata da un partner italiano, non necessariamente istituzionale, ancora da definire.

Questo di fatto escluderebbe l'idea di una corsa congiunta con un alleato straniero. Secondo quanto ricostruito, l'offerta di Deutsche Boerse non prevedrebbe lo scorporo di Mts, la piattaforma di contrattazione all'ingrosso di titoli di Stato, che anzi verrebbe ulteriormente potenziata.