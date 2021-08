Borse/ Cina in frenata, Afghanistan e variante Delta: stop al rally d'agosto

Il rallentamento dell'economia cinese dovuto alla diffusione della variante Delta del coronavirus e l'incertezza geopolitica seguita al collasso del governo afghano e all'avanzata dei talebani che hanno conquistato il Paese e che secondo i media britannici ormai controllano lo controllano mettono fine al rally di Ferragosto che ha spinto le Borse europee a livelli record.

I listini continentali aprono infatti la settimana in rosso, colpiti in primo luogo dalle indicazioni macroeconomiche provenienti dalla Cina, che stanno già penalizzando l'andamento della maggior parte dei listini asiatici. Nella Repubblica Popolare i dati di luglio su vendite al dettaglio, produzione industriale e investimenti urbani sono risultati inferiori alle previsioni.

Così al suono della campanella, nel Vecchio Continente l'indice Stoxx cede lo 0,5%, Francoforte perde lo 0,60%, Londra lo 0,62%, Parigi il 0,72%, Madrid lo 0,65% e Piazza Affari lo 0,73%. Anche l'azionario giapponese ha chiuso in ribasso, mentre i colossi Toyota Motor e Sony Group sono crollati su un rafforzamento dello yen: l'indice Nikkei ha terminato le contrattazioni lasciando sul terreno l'1,62%, a 27.523,19 punti, la maggior flessione dal 30 luglio. Il più ampio indice Topix è scivolato dell'1,61% a 1.924,98 calo più marcato dal 21 giugno.

La ricerca di porti sicuri da parte degli investitori in questo contesto di incertezza sostiene i Treasury Usa, con un conseguente calo dei rendimenti, il dollaro e lo yen. Il biglietto verde torna sotto quota 1,18 per un euro ed e' indicato a 1,1789 da 1,801 venerdì in chiusura. La divisa nipponica si rafforza a 128,97 per un euro (129,51 venerdi') e 109,39 per un dollaro (109,75). In deciso calo il prezzo del petrolio, con il future ottobre sul Brent in calo dell'1,3% a 69,67 dollari al barile.

A luglio, in Cina, secondo quanto ha fatto sapere l'Ufficio nazionale di statistica di Pechino, le vendite al dettaglio hanno registrato l'aumento più debole da inizio anno, segnando +8,5% su anno. Il tasso risulta molto più basso rispetto a giugno (12,1%) e al di sotto delle previsioni degli analisti.

Anche la Cina sta affrontando una recrudescenza dei contagi da Covid: "La diffusione dell'epidemia e il maltempo hanno avuto conseguenze sull'economia in alcune regioni. La ripresa rimane instabile e irregolare", hanno osservato gli statistici che ricordano anche gli effetti delle pesanti inondazioni. La produzione industriale ha registrato nello stesso mese un aumento del 6,4% su anno, sempre meno del mese precedente (8,3%). Il tasso di disoccupazione si è attestato al 5,1% (contro il 5% del mese precedente).

