Borse, Europa cauta nel giorno della Fed. Mps spicca a Piazza Affari

Avvio di seduta positivo per il mercato azionario che in questa fase fa meglio del resto d'Europa. L'indice Ftse Mib segna +0,26% a 30.420 punti. Piazza Affari rimane comunque con un atteggiamento di grande cautela, in attesa di nuovi elementi riguardo alla situazione macro e al cammino di allentamento della stretta monetaria. Oggi in calendario la decisione della Fed, che lascerà invariati i tassi, mentre nella successiva conferenza stampa il presidente Powell dovrebbe dare indicazioni sul percorso futuro. Giovedì in programma la riunione della Bce. Per i dati macro invece oggi è il turno della produzione industriale dell'eurozona, vista in calo a ottobre; dati negativi dal Regno Unito dove il Pil è sceso a sorpresa a ottobre.

Sul listino in rialzo Amplifon (+1%) dopo l'acquisizione in Uruguay; nell'energia si muove Enel con un +0,6%, su anche Terna, Erg +0,8%, Eni segna -0,2%. Misti i titoli bancari con Bpm che oggi perde l'1,4%, lasciando sul terreno i guadagni segnati ieri dopo la presentazione del piano; su Monte Paschi (+0,6%), Unicredit (+0,7%), poco mossa Intesa. Tra le altre blue chip bene Stm, Prysmian, Fineco, Cnh, Interpump, mentre Tim cede lo 0,5% e Saipem sale dell'1%. Nell'auto Iveco -0,6%, Stellantis +0,6%.

Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi apre stabile, con il mercato obbligazionario che scommette sull'avvio dell'allentamento monetario già dall'inizio del 2024. Il differenziale si colloca a 177,5 punti, in linea con la chiusura di ieri. Il tasso è al 3,982%. In calendario oggi l'ultima asta dell'anno di Btp, con l'emissione fino a 6 miliardi di euro di titoli a 3 e 7 anni. Ieri in chiusura i rendimenti sulle due scadenze risultavano ai minimi da un anno. Sui mercati valutari l'euro apre poco mosso sotto quota 1,08 dollari. La moneta unica passa di mano a 1,0783 dollari (-0,07%) ed è in rialzo sullo yen al 157,32 (+0,20%). Su anche il cambio dollaro/yen a 145,87 (+0,31%).