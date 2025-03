Borse, i dazi Usa affondano ancora l'Europa. A Milano scivola Banco Bpm e sale Mfe

Borsa: l'Europa frena in attesa dei dazi Usa, Milano -0,6%

Dopo una partenza leggermente positiva, gli indici europei hanno virato in calo, con le Borse di Parigi e Francoforte che cedono lo 0,8%. Più cauti i mercati azionari di Milano, Madrid e Amsterdam, che perdono comunque lo 0,6%, mentre Londra procede attorno alla parità dopo il dato dell'inflazione della Gran Bretagna leggermente inferiore alle stime. Sempre debole la sterlina che cede lo 0,3% a 1,28 rispetto al dollaro, mentre l'euro è calmo rispetto al biglietto verde e lo spread Btp-Bund resta sui 110 punti base.

In un clima nervoso e volatile, in Piazza Affari nel paniere a elevata capitalizzazione il titolo peggiore è Banco Bpm che perde il 2,8%, seguito da Ferrari che cede l'1,7%. In calo dell'1,5% Pirelli, mentre sale di due punti percentuali Brunello Cucinelli. L'azione B di Mfe-Mediaset, la più rappresentativa con dieci diritti di voto, sale dell'1,3% dopo le ipotesi di un'offerta per la tedesca Prosieben che sembra ben accolta dal mercato, mentre il gruppo tedesco a Francoforte sale del 3,6% a 6,68 euro.

Banco Bpm scivola in Borsa per le indiscrezioni sul parere negativo della Bce all'utilizzo del cosiddetto danish compromise nell'opa su Anima. Il titolo cede il 6%. Anima retrocede invece dello 0,5% pressoché in linea con l'indice di Piazza Affari che in calo dello 0,67%. Unicredit, che sul Banco Bpm ha lanciato a una volta una ops, è in ribasso dell'1,56%.

Acquisti consistenti su Prosieben in Borsa a Francoforte dopo l'ipotesi che Mfe-Mediaset stia lanciando un'offerta: il titolo del gruppo tedesco sale a Francoforte fino al 7% a un massimo di seduta al momento di 6,94 euro, aggiornando ancora i massimi dal luglio scorso che stava correggendo già negli ultimi giorni. In Piazza Affari prosegue in positivo Mfe-Mediaset, che cresce del 2,2% a 4,95 euro, ai livelli più alti da oltre tre anni. Il Cda del Biscione che dovrebbe trattare anche l'offerta è atteso nel pomeriggio, con un possibile comunicato a Borse chiuse. Da mesi Mfe-Mediaset ha aperto un finanziamento da 3,4 miliardi con capofila Unicredit che fornisce al Biscione le 'munizioni' per operazioni all'estero, compresa un'eventuale offerta per prendere il controllo di Prosieben in Germania.