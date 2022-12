Borse, Europa in rialzo dopo Powell "colomba": a Piazza Affari corre Stm

Borse, Ue in rialzo dopo le parole di Powell. A Piazza Affari corre Stm. Male Tenaris

Le parole del presidente della Banca centrale americana Jerome Powell allentano la tensione sui mercati europei che questa mattina aprono tutte in rialzo. Il numero uno della Fed ha infatti dichiarato ieri che "ci stiamo avvicinando al livello di restrizione sufficiente per ridurre l'inflazione", prevedendo un atterraggio morbido" per l'economia statunitense. Sostenute dalla svolta da colomba di Powell, Francoforte sale quindi dello 0,99%, Londra dello 0,20%, Parigi dello 0,70%. Parlando alla Brookings Institution, Powell ha affermato che il prossimo rialzo dei tassi potrebbe limitarsi allo 0,50%, dopo quattro ritocchi consecutivi dello 0,75%. Ad aiutare i mercati, inoltre, c'è anche il maggiore ottimismo su un ammorbidimento delle politiche zero Covid in Cina.

Per quanto riguarda Piazza Affari, il Ftse Mib segna +0,55% a 24.755 punti, dopo un avvio più brillante sul +0,8%. Sul listino bene Stm con uno spunto del +5,1%. Sale Moncler (+1,9%) sui segnali di distensione dei lockdown anti Covid in Cina, continu ail rialzo Ferrari con un +1,1%. Deboli le banche, con Unicredit -1,8%, Intesa -0,3%, Bpm -1,8%, Bper -0,9%, e calo anche per il risparmio gestito. Nell'energia Eni -1,4%, Enel +1%, su Italgas, Terna, Hera, A2A. Tim sale del 2,3% dopo il calo di ieri. La società intanto si è detta aperta al confronto con il governo sulla rete unica e prosegueva nella valutazione di alternative. Risale la Juventus con un +3,6%.

Avvio in calo per lo spread Btp/Bund, a un livello di 190 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 193. Il rendimento del decennale è del 3,769%, in calo dal 3,89% di mercoledì. Euro in rialzo sul dollaro nei primi scambi della giornata. La divisa comune segna un cambio di 1,0455 dollari con un +0,5%. Euro in calo invece sullo yen a 142,49 (-0,7%); la valuta giapponese guadagna ancora di più sul dollaro che scende a 136,30 con un -1,2%. Ne approfitta anche la sterlina che sale dello 0,4% a 1,2111.