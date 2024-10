Borse, Europa positiva nel giorno della Bce. A Milano scattano i titoli bancari

Borse europee in lieve rialzo in vista della Bce

Le Borse europee si mostrano prudenti e aprono in lieve rialzo nel giorno della Bce che, salvo sorprese, dovrebbe annunciare un taglio dei tassi di interesse nell'ordine di 25 punti base. Gli investitori danno al 90% che si realizzi tale ipotesi e non ritengono che nella conferenza stampa il presidente dell'Eurotower Christine Lagarde fornisca dettagli sulle prossime mosse. In realtà tale cautela è dovuta al fatto che l'inflazione a settembre nell'Eurozona - si attende la lettura definitiva per le ore 11 - è risultata al di sotto dell'obiettivo del 2%, all'1,8%, e questo potrebbe mostrare una certa debolezza dell'economia invitando quindi alla cautela per quanto riguarda un allentamento monetario più incisivo del previsto.

Borsa Milano: prime fasi positive in attesa Bce, ok banche

Prime fasi in rialzo per la Borsa di Milano in attesa della decisione della Bce sui tassi. Il Ftse Mib sale dello 0,51% a 34.819 punti. Tim cala dello 0,28%, Stellantis piatta, mentre sono in positivo i bancari e i finanziari in genere con Unicredit a +0,73%, Intesa +0,63% e Generali a +0,41%. Ben intonati anche gli energetici principali con Eni ed Enel rispettivamente a +0,34 e +1,07 per cento.