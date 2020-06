Borse europee chiudono in calo. Piazza Affari giù con le banche

Borse europee: chiudono in calo dopo seduta volatile

Le Borse europee chiudono in calo una seduta volatile. A preoccupare gli investitori sono stati l'andamento dei contagi da coronavirus in diverse aree del mondo e i dati sul mercato del lavoro negli Usa che hanno visto i sussidi settimanali di disoccupazione salire oltre le attese. Nel dettaglio, Francoforte ha ceduto lo 0,83%, Londra lo 0,50%, Parigi lo 0,75% e Milano lo 0,51%

Soffrono gli istituti di credito, con Fineco (-3,38%) che ritraccia dopo aver toccato i massimi da piu' di un anno. Giù Bper (-2,7%) e UniCredit (-1,8%). Nel comparto e' brillante Mediobanca (+1,79%). In ribasso gli energetici, tranne Italgas (+1,24%); ben comprate le reti. Contrastati gli industriali: giu' Leonardo, Pirelli e Fca; denaro su Prysmian (+1,63%) e Cnh. Atlantia chiude poco mossa in attesa delle decisioni del governo su Aspi.