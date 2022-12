Borse, calo storico per Wall Street nel 2022. Big tech: 3mila miliardi in fumo

Wall Street chiude l'anno con il maggior calo dal 2008

Primato negativo per Wall Street: nel 2022 i listini statunitensi hanno segnato il maggior calo dal 2008, anno della grande crisi finanziaria. Quest'anno a far calare le quotazioni delle borse è stata la Fed con la sua politica monetaria molto aggressiva di rialzo del costo del denaro, l'inflazione alle stelle, la guerra scatenata dalla Russia nei confronti dall'Ucraina e le rinnovate preoccupazioni per i casi di Covid in Cina.

I tre principali indici di Wall Street hanno registrato il loro primo anno in calo dal 2018 quando si concludeva l'era di politica monetaria espansiva della Fed. Gli aumenti dei tassi della Fed hanno aumentato i rendimenti dei Treasury statunitensi e reso le azioni meno attraenti.

Quanti miliardi in fumo per le Big Tech e i paperoni della Silicon Valley

L'anno è stato nero soprattutto per le Big Tech. Come scrive il Corriere della Sera, secondo i calcoli dell’Economist, "i cinque giganti della tecnologia Apple, Alphabet, Meta, Microsoft e Amazon hanno perso circa tre mila miliardi di dollari di valore di mercato. Nel 2020 le principali aziende della Silicon Valley crescevano costantemente con l’aumentare del flusso web causato dalle restrizioni".

"Non solo i ricavi di molte di queste società tecnologiche sono saliti alle stelle, ma anche il loro numero di dipendenti che, con il crollo dei profitti, si sono poi trasformati in esuberi tradotti in annunci di tagli del personale", spiega il Corriere della Sera. "Sono più di 150.000 i posti di lavoro tagliati nel 2022 nelle aziende tecnologiche di tutto il mondo".

Perdite anche individuali per i leader del settore. "L’ondata di perdite travolge anche tutti i maggiori paperoni tech della Silicon Valley che, insieme, hanno visto andare in fumo 433 miliardi di dollari, più del doppio del Pil della Grecia. Il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha perso 84,1 miliardi mentre, secondo quanto riportato dal Washington Post, la situazione non migliora neanche per Zuckerberg che ha accumulato 80,7 miliardi di perdite. I due fondatori di Google, Larry Page e Sergey Brin, hanno invece visto prendere fuoco nel complesso quasi 88 miliardi di dollari. Bill Gates invece si è impoverito di 28,7 miliardi e la sua fortuna è pari ora a 109 miliardi", conclude il Corriere della Sera.