Borse in profondo rosso, Lagarde rassicura: "Sistema Ue solido"

Bce, Lagarde rassicura i mercati: "Sistema Ue resiliente"

La presidente della Bce, Christine Lagarde, ha ribadito la solidità del sistema bancario della zona euro al Consiglio europeo, mentre la paura di un'altra crisi finanziaria globale sta facendo precipitare i mercati. "Il settore bancario della zona euro è resiliente perché ha posizioni solide in termini di capitale e liquidità", ha sottolineato Lagarde a Bruxelles. Lagarde ha sottolineato che la zona euro "dopo la crisi finanziaria globale ha applicato le riforme normative concordate a livello internazionale. Gli eventi recenti - ha proseguito - ci ricordano quanto sia stato importante migliorare continuamente questi standard normativi.

"Ora dobbiamo progredire nel completamento dell'Unione bancaria". E ha aggiunto: "Sono anche necessari ulteriori sforzi per creare mercati dei capitali veramente europei". Quindi ha ripetuto quanto già affermato negli ultimi giorni: "Non vi è alcun compromesso tra stabilità dei prezzi e stabilità finanziaria. La nostra 'cassetta degli attrezzi' ci consente di affrontare i rischi che pesano su entrambi". Per quanto riguarda la stabilità finanziaria, ha concluso, "la Bce ha gli strumenti necessari per fornire liquidità al sistema finanziario nella zona euro, se necessario".