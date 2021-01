Borse, Piazza Affari chiude in netto rialzo: Ftse Mib +2,4%

Chiusura in netto rialzo a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib fa segnare +2,40% a 22.734 punti, mentre l'Ftse Italia All-Share sale del 2,47% a quota 24.790. L'indice Ftse Italia Star guadagna lo 0,02% a 44.712 punti. Tra i titoli del listino milanese, i maggiori rialzi sono quelli di Buzzi Unicem (+7,96%), Cnh Industrial (+6,64%), Enel (+6,36%), Unicredit (+6,09%), mentre i cali piu' consistenti riguardano Diasorin (-3,98%), Recordati (-3,54%), Inwit (-3,41%) e Fiat Chrysler Automobiles (-2,1%).



Chiusura in netto rialzo per le Borse europee sulla scia di Wall Street e della probabile doppia vittoria dei Dem in Georgia, con il Congresso che potrebbe varare da subito un piu' ampio pacchetto di stimoli per risollevare l'economia colpita dal Covid. Londra e' maglia rosa e supera il 3% grazie ai guadagni delle major petrolifere sulla scia dei record registrati dal Brent, che ha raggiunto il massimo degli ultimi undici mesi e che ora passa di mano a 54,52 dollari al barile.



Chiude in calo a 109 punti base lo spread tra Btp e Bund tedesco, con il rendimento del decennale italiano allo 0,57% sul mercato secondario.