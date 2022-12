Borse Ue in calo: occhi su Fed e Bce. Price cap, verso un compromesso sul gas

Borsa, mercati Ue in calo. A Milano bene Tim e Unicredit, giù Amplifon

Le Borse europee nella prima seduta di scambi della settimana aprono in territorio negativo: tra le principali piazze finanziarie, Milano avvia le contrattazioni a 24.180 punti in calo dello 0,40%, poco distante da Parigi in ribasso dello 0,48%. In rosso anche Londra che cala dello 0,29%, mentre Francoforte, unica in controtendenza, apre in buon rialzo e guadagna lo 0,74%. L’attenzione degli investitori è proiettata alle decisioni che arriveranno dalla Fed e dalla Bce sui tassi d’interesse.

Sul listino milanese, fanno male i titoli energetici con Enel in ribasso dello 0,09% ed Eni dello 0,58%. Contrastati gli industriali con Stellantis a -0,42% e Ferrari a +0,19%. Tra i finanziari, Unicredit cala dello 0,24%, Intesa Sanpaolo a -0,27% e Generali a -0,32%. Spicca in cima al listino invece Tim che sale dell’1,62% in vista del consiglio di amministrazione del 15 dicembre.

Borse, euro in calo dello 0,20%. Spread in flessione

In una settimana cruciale segnata dalle decisioni di Fed e Bce l'euro apre in calo sul dollaro; la moneta unica passa di mano a 1,0519 dollari, in flessione dello 0,20%, ma sale sullo yen a quota 144,14. Il biglietto verde si rafforza dopo che i prezzi alla produzione statunitensi sono aumentati più del previsto il mese scorso, indicando la persistenza di pressioni inflazionistiche e la possibilità che la Federal Reserve mantenga i tassi di interesse più alti più a lungo. Gli occhi sono puntati ora sul rapporto sui prezzi al consumo Usa in agenda domani e sulla decisione della banca centrale statunitense attesa mercoledì. Apre in flessione anche lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale cala a 187 punti a fonte dei 189,7 punti dell’ultima chiusura. Stabile il rendimento del decennale italiano che si assesta a quota 3,8%

Gas, apertura in calo a 131 euro. Verso un compromesso Ue sul price cap

C'è tensione anche sul fronte del gas mentre cresce l'attesa per il Consiglio straordinario europeo dei ministri dell'Energia in programma per domani: dovrà valutare la nuova proposta sul price cap e sul meccanismo temporaneo di correzione del mercato del gas. In avvio di settimana, al Ttf di Amsterdm, hub di riferimento Ue, i contratti cedono il 5,83% a 131 euro al megawatora. Di certezze ancora non ce ne sono, ma secondo quanto scrive l'Agi, citando gli ultimi rumors stampa, al Ttf il price cap si attiverebbe a 220 euro a megawattora per cinque giorni e quando la differenza con il Gnl è di 35 euro. Una volta attivato, resterebbe in vigore per almeno 20 giorni e verrebbe disattivato nel caso il prezzo andasse sotto i 220 euro per cinque giorni.