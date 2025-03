Bpm, Orcel ci riprova: "Mai escluso il rilancio, ma solo se c'è più valore. Commerzbank? Ci vuole pazienza"

Unicredit, Orcel: "Ops Bpm? Mai escluso rilancio, ma se c'è più valore"

"Offerta su Banco Bpm? Non abbiamo mai escluso un rilancio, ma questo potrà avvenire "se saremo convinti che c'è più valore". Così l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, alla Morgan Stanley European Financials Conference 2025, rimarcando che questa ipotesi possa essere presa in considerazione "se alla fine, con una corretta valutazione, ci convinceremo dell'esistenza di un valore aggiunto". A proposito del Danish Compromise - Banco Bpm è in attesa dell'ok della Bce per Anima - Orcel sottolinea che senza questa misura "ci sarebbe una significativa diluizione del ritorno sull’investimento"

"Commerzbank? Penso che a questo punto la pazienza sia il punto più importante". Così l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, alla Morgan Stanley European Financials Conference 2025, sottolinea che sul da farsi dell'investimento nella seconda banca tedesca "possiamo sederci e aspettare fino al 2027". Dopo il via libera della Banca centrale europea a salire sino al 29,9%, Orcel evidenzia che si è in attesa di altre autorizzazioni: "Ci potrebbero volere mesi, raggiungeremo l’estate o l’inizio dell’autunno", dice.