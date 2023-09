Brembo investe 150 milioni e punta sul carbonio. Mosse tra Italia e Germania

Brembo, nuovi investimenti tra Italia-Germania: 150 mln e traguardo fissato al 2027

Brembo si espande ulteriormente e annuncia un maxi-investimento di 150 milioni tra Italia e Germania. L'operazione è portata avanati dalla joint venture nata tra Brembo e Sgl Carbon, la Bsccb punta ad estendere di oltre il 70% le attività produttive nei due paesi entro il 2027. In Germania, il progetto di espansione prevede la realizzazione di due nuovi stabilimenti produttivi presso la sede di Sgl Carbon a Meitingen e l’installazione di nuovi sistemi per la produzione (la posa della prima pietra è attesa per l’autunno).