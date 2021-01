Brexit, piano vaccinale, Opec, bitcoin.Borse, un gennaio ricco di appuntamenti

Il 2020 è stato l’anno del virus che ha sballottato le Borse, provocando il crollo più rapido della storia, compensato poi da una risalita altrettanto repentina. Domani 4 gennaio riaprono le Borse, a cosa guarderanno gli investitori? Si inizia dalla riunione dell’Opec+, in programma proprio lunedì 4 gennaio, scrive financialounge.com.

LA RIUNIONE OPEC+

Il tema è sempre lo stesso: i tagli alla produzione di petrolio. I Paesi Opec e i loro alleati, iniziando dalla Russia, devono accordarsi su nuovi tagli alla produzione, con l’obiettivo di sostenere i prezzi del greggio. L’Opec+, per il mese di gennaio, ha già stabilito di ridurre i tagli alla produzione di 500mila barili al giorno, invece dei 2 milioni inizialmente previsti. L’intento è quello di normalizzare i prezzi, ma in modo graduale. Tutto dipenderà da quanto rapida sarà la ripresa della domanda, in relazione alla gestione della pandemia.

LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE

L’inizio della vaccinazione di massa, in tutti i Paesi Ue, nonostante i ritardi in Italia, contribuisce a tenere alto il sentiment degli investitori. La prima parte del 2021, secondo molti analisti, sarà legato proprio ai dati di vaccinazione. Su questo fronte, indicativi saranno anche i dati forniti dal sondaggio in Germania e Gran Bretagna sui direttori degli acquisti del settore industriale. Occhi puntati anche sul settore bancario, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento Eba sui requisiti di capitale.

FARO SU LONDRA POST BREXIT

L’attenzione degli investitori sarà per la verifica sugli effetti della Brexit. Nell’ultimo giorno dell’anno, la Borsa di Londra è rimasta aperta mezza giornata, chiudendo a -1,4%. L’accordo commerciale trovato in extremis tra la Gran Bretagna e l’Unione europea potrà ridurre gli effetti dall’uscita dal mercato comune di Londra, ma bisognerà anche stare a vedere come le società britanniche agiranno per tutelarsi. Soprattutto le compagnie di volo.

IL BITCOIN SUPERA NUOVI RECORD

Non si ferma la corsa della criptomoneta per eccellenza. Il bitcoin ha sfondato quota 32mila dollari. Un’ascesa impressionante, che ha fatto dimenticare il record di tre anni fa, quando la criptomoneta aveva raggiunto i 20mila dollari, per poi scendere a 4mila nei mesi successivi. Nel 2020 il prezzo è quadruplicato: fare previsioni per il 2021 è complicato, ma il trend rialzista sembra destinato a interessare anche investitori istituzionali.



