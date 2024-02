Bruno Vespa trasloca la sua masseria in Toscana. Ospiti Urso, "Lollo" e...

Bruno Vespa trasloca la sua masseria in Toscana

Come si colloca l’Italia all’interno della cornice europea? Quali le prospettive in vista dell’appuntamento elettorale di giugno? Sono queste le domande al centro del dibattito della winter edition della quarta edizione della rassegna “Forum in Masseria”, organizzata il 23 e 24 febbraio da Masseria Li Reni con il supporto di Comin & Partners, per la prima volta nella suggestiva cornice delle Terme di Saturnia, in provincia di Grosseto.

L’evento si aggiunge all’annuale edizione estiva che si svolge presso la Masseria Li Reni, in provincia di Taranto. Durante la kermesse, dal titolo “L’Italia in Europa: obiettivi, sfide e prospettive. Un dialogo sul futuro comune”, si alterneranno sul palco più di 30 ospiti, tra cui otto Ministri e i principali rappresentanti delle Istituzioni e del mondo delle imprese.

Interverranno i Ministri Anna Maria Bernini, Marina Elvira Calderone, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Francesco Lollobrigida, Gilberto Pichetto Fratin, Gennaro Sangiuliano, Daniela Santanchè, Adolfo Urso e il Vice Ministro Edoardo Rixi. Tra gli ospiti politici anche Matteo Renzi, Presidente di Italia Viva, e il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Molti i partecipanti anche del mondo dell’economia e dell’innovazione, tra cui: Federica Brancaccio, Massimo Caputi, Emanuele Caniggia, Massimiliano Di Silvestre, Maria Bianca Farina, Gabriele Fava, Luigi Ferraris, Pierroberto Folgiero, Ernesto Fürstenberg Fassio, Massimiliano Giansanti, Guido Grimaldi, Marco Hannappel, Nicola Lanzetta, Fabrizio Palenzona, Stefano Simontacchi, Emanuela Trentin, Fabio Vaccarono e Matteo Zoppas.

Negli otto panel in programma, tutti moderati da Bruno Vespa, verrà approfondita e discussa la direzione verso cui sta andando l’Italia all’interno del contesto europeo. I temi chiave affrontati saranno: nella prima giornata il turismo, la sostenibilità, la ricerca accademica, la semplificazione normativa e l’intelligenza artificiale mentre, nella seconda e ultima giornata, l’agricoltura, la cultura, l’innovazione infrastrutturale e le politiche sociali.

Partner dell’intera iniziativa sono: AISCAT Servizi, ALIS, ANCE, ANIA, Banca Ifis, BMW, Confagricoltura, DEA Capital Real Estate SGR, ENEL, Ferrovie dello Stato, Fincantieri, Multiversity, Philip Morris Italia, Siram Veolia e Terme di Saturnia.