Btp, acquisti massicci dell'Eurotower. Ma lo spread schizza di 20 punti

I titoli di Stato italiani continuano a perdere terreno malgrado l'intervento dell’Eurotower sul mercato secondario. Anche oggi per i Btp e' stata un'altra seduta negativa che a fine giornata si e' tradotta in un aumento dello spread contro Bund nell'ordine di una ventina di punti base e in un balzo del rendimento decennale che si e' portato oltre la soglia del 2,40%, dal 2,18% di ieri. Secondo quanto scrive l’agenzia Radiocor, il calo si inquadra in un contesto di generale debolezza del reddito fisso europeo, che non risparmia nessun titoli governativi della Zona euro tanto che, sulla scadenza a 10 anni, l'unico rendimento ancora in territorio negativo e' quello del Bund tedesco (il decennale olandese oscilla sulla soglia dello 0%).

Per Spagna e Portogallo si sono registrate le debacle piu' gravi e i rendimenti dei loro titoli guida decennali si attestano rispettivamente all'1,17 e all'1,41 per cento. Anche Paesi che da tempo ormai non vengono piu' equiparati ai cosiddetti 'Pigs' sono andati incontro a rovesci pesanti sul mercato secondario: e' il caso dell'Irlanda che ha visto il rendimento del suo titolo decennale schizzare di oltre 30 punto allo 0,65%. Insomma, diversamente rispetto a quanto accaduto in altre occasioni recenti come il caso della crisi del debito sovrano, non si puo' dire che l'Italia sia diventata il bersaglio di una azione piu' o meno coordinata finalizzata a mettere in crisi i suoi titoli di Stato. Vero e', d'altra parte, che l'Italia e' il Paese che in questa fase sta pagando il prezzo piu' alto.

E cio' malgrado l'intervento della Bce. Oggi, come accaduto anche ieri, la Bce si e' fatta sentire sul mercato secondario acquistando massicciamente i titoli di Stato italiano su tutte le scadenze medie e lunghe. 'Il mercato - dice un trader - e' praticamente dominato dalla banca centrale che e' di fatto l'unico acquirente di rilievo. Per il resto la liquidita' e' molto scarsa, gli spread denaro/lettera molto larghi, anche se i prezzi continuano comunque ad esserci e questo e' un aspetto positivo da sottolineare'.

Gli acquisti della banca centrale non sono comunque riusciti a compensare le vendite che sono piovute sui BTp all'apertura dei mercati Usa. Come ieri, nel pomeriggio, l'inizio delle contrattazioni a Wall Street si e' accompagnata ad una brusca impennata dei flussi di vendita sui titoli di Stato italiani che continuano ad essere scaricati dai portafogli Usa sia per esigenze di liquidita' immediata sia per i timori relativi alla tenuta complessiva del quadro dei conti pubblici italiani messi alla prova dall'epidemia di coronavirus.