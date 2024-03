Btp Valore, terza emissione da record: la raccolta si chiude a oltre 18 mld

Btp Valore, record per terza emissione: raccolti oltre 18 miliardi

Chiusura record per la terza emissione del Btp Valore che ha raccolto ordini per oltre 18,31 miliardi. Nell'ultimo giorno del collocamento, che si è concluso alle 13 di venerdì 1 marzo, le richieste hanno superato 1,371 miliardi e i contratti sottoscritti sono stati oltre 56mila. La terza edizione ha riscosso maggiore successo tra i risparmiatori superando la prima e la seconda emissione che hanno raccolto, rispettivamente, 18,1 e 17,2 miliardi.

Il Mef conferma i tassi annuali definitivi del Btp Valore, il titolo che ha data di godimento 5 marzo 2024 e scadenza 5 marzo 2030, sul livello annunciato lo scorso 23 febbraio: 3,25% per il primo, secondo e terzo anno; 4% per il quarto, quinto e sesto anno. Ai sottoscrittori che manterranno il Btp Valore per tutta la durata dei 6 anni, sottolinea il Tesoro, verrà garantito anche un premio finale extra dello 0,7%.

"Si tratta - spiega il ministero in una nota - del risultato più elevato di sempre in termini di valore sottoscritto, ma anche per numero di contratti registrati, 656.369, in un singolo collocamento di titoli di Stato per i piccoli risparmiatori (retail), a cui è esclusivamente destinato il BTP Valore". L’importo emesso, precisa ancora il Mef, coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul Mot (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le due banche dealer Intesa Sanpaolo e Unicredit e il supporto delle due banche co-dealer Banca Akros e Banca Monte dei Paschi di Siena.