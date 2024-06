Buffett fa la spesa sul Lago Maggiore, nuova sede di lusso della sua società

Warren Buffett, sul Lago Maggiore la nuova sede di lusso della sua società

Il Lago Maggiore sta vivendo un boom di investimenti immobiliari, confermato dall'apertura di una nuova filiale di Berkshire Hathaway HomeServices Palazzo Estate, società di Warren Buffett, a Stresa. Questa mossa rafforza la presenza del network nel mercato immobiliare di lusso italiano, offrendo ai clienti opportunità di investimento in una località sempre più apprezzata sia dai turisti che dagli investitori.

Negli ultimi tempi, il Lago Maggiore ha visto una riscoperta come meta di lusso, superando in popolarità il Lago di Como. Nel 2022, ha registrato 4,7 milioni di presenze, con un milione di turisti che hanno soggiornato per più di una notte. I laghi sono stati protagonisti dell'estate scorsa, rappresentando il 36% delle prenotazioni nazionali tramite agenzie di viaggio online.

Oltre al turismo, il Lago Maggiore attrae investitori grazie all'offerta di location esclusive e servizi di lusso di alto livello, in linea con le tendenze del settore immobiliare di livello più prestigioso. Secondo l'osservatorio di Berkshire Hathaway HomeServices, nel 2024 il real estate si concentrerà su sostenibilità, innovazione e località esclusive, caratteristiche che il Lago Maggiore possiede.

Investire nel Lago Maggiore significa puntare sulla rivalutazione degli immobili, aspetto particolarmente interessante per gli investitori stranieri, che rappresentano oltre il 70% degli acquirenti di immobili di lusso in Italia. Un terzo di loro proviene dagli Stati Uniti, attratti da mete meno conosciute ma con un alto potenziale di crescita.