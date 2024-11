Buffett, il re degli investitori dice basta ai titoli tech e compra una fetta di Domino's Pizza per 550 milioni di dollari

Buffe punta su pizza e piscine e "abbandona" i titoli tech: perché il guru di Omaha fa incetta di liquidità ma cambia strategia?

Warren Buffett è l'uomo dalle mille sorprese. Alla veneranda età di 94 anni, il "guru di Omaha" rimescola le carte del suo portafoglio, abbandonando in parte il tech per riscoprire settori più tradizionali. Nel terzo trimestre, la sua Berkshire Hathaway ha investito in "Domino’s Pizza", colosso americano della pizza d'asporto, acquistando 1,3 milioni di azioni per 550 milioni di dollari, e in "Pool Corp.", con un’allocazione di 153 milioni.

Parallelamente, il finanziere più famoso di Wall Street ha nettamente tagliato le sue partecipazioni nel tech come nel gigante Apple (-25%) o in Bank of America. Il risultato? Una liquidità record di 325,2 miliardi di dollari. Ma cosa spinge Buffett a scommettere su pizza e piscine? Quello del guru non è un semplice ritocco al portafoglio, ma un cambio di rotta strategico che lascia gli investitori a interrogarsi: Buffett sa forse qualcosa che noi ignoriamo? Partiamo dall’investimento in Domino’s, mossa del guru non affatto casuale.

Con oltre 21.000 punti vendita globali e utili in crescita del 29% rispetto all'anno scorso, la catena statunitense, presente in oltre 70 paesi, si conferma un business solido. La pizza a domicilio, con margini stabili e costante domanda , è una certezza anche in tempi di recessione. D'altra parte non è nemmeno la prima volta che Buffett punta sul food: Coca-Cola e Dairy Queen sono già forti pilastri del suo portafoglio. Anche Pool Corp., leader nella fornitura di prodotti per piscine, segue la logica di Buffett. Nonostante il rallentamento nella costruzione di nuove piscine, il segmento della manutenzione e riparazione resta una miniera d’oro. Meno glamour, certo, ma capace di generare flussi di cassa piuttosto regolari. E Buffett non ha mai disdegnato i business “noiosi” ma redditizi.

Se da un lato investe, dall’altro il guru non esita a fare pulizia. Berkshire ha venduto quasi tutte le sue azioni di Ulta Beauty, ridotto le posizioni in Capital One e abbandonato completamente Floor & Decor. Ma è sul fronte tecnologico che il taglio si fa più netto. La riduzione delle partecipazioni in Apple, un tempo pilastro del portafoglio, e il disinvestimento nel tech (-3% complessivo) segnano una frattura non indifferente. Ma perché proprio ora, nel bel mezzo di due conflitti geopolitici e con la fresca vittoria di Donald Trump? La spiegazione più probabile è la cautela.

Buffett ci va piano, si tiene lontano dalle "mode", e i titoli tech potrebbero non offrire più margini di sicurezza adeguati a lungo termine. Ma attenzione, la sua mossa non è solo un atto di prudenza: accumulare liquidità gli consente di restare pronto a cogliere sempre più opportunità in un mercato sempre febbricitante. E alla fine Buffett ci ha visto comunque lungo. I titoli di Domino’s e Pool Corp. sono saliti rispettivamente del 7,8% e del 4% dopo gli annunci. Insomma il guru di Omaha ci ha ricordato che la tradizione conta ancora e mentre il mondo si lascia sedurre dal tech e da possibili bolle speculative come l'IA, lui torna ai settori solidi. E una cosa è certa: quando Warren Buffett si muove, Wall Street si ferma a prendere appunti.