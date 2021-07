Burberry incassa un 1º trimestre record. Balzo dell’86%: meglio del pre Covid

Burberry, marchio numero uno al mondo dello stile tartan, festeggia alla chiusura delle prime tredici settimane del suo anno fiscale, terminate lo scorso 26 giugno: il fatturato retail, secondo il bilancio aziendale, è infatti cresciuto dell'86% su base annua per un valore di 479 milioni di sterline, circa 561, 84 milioni di euro di ricavi. Le vendite comparabili invece sono aumentate del 90% rispetto allo stesso periodo del 2020 e dell'1% rispetto ai livelli pre pandemia. Mentre quelli digitali, a prezzo pieno, sono più che raddoppiate.

Il tutto, ha spiegato il gruppo, grazie ad un’accelerazione delle vendite a prezzo pieno, aumentate del 26%, e una solida crescita dei prodotti in pelle e capispalla. Risultati ottimi che confermano le prospettive a medio termine della griffe: il marchio prevede una crescita massima “high-single-digit” e un significativo miglioramento dei margini. Ma nonostante ciò, per Susannah Streeter della società finanziaria Hargreaves Lansdown, il traguardo resta notevole "se si considera che undici negozi sono rimasti chiusi, il 35% era operativo a orari ridotti e il turismo internazionale non è ancora ripreso”.

“Abbiamo iniziato in modo eccellente il nuovo anno fiscale”, ha sottolineato il ceo uscente Marco Gobbetti. “Le vendite a prezzo pieno sono aumentate poiché le nostre collezioni e le nostre campagne hanno attirato nuovi clienti di lusso più giovani. Abbiamo visto una forte crescita nelle nostre categorie strategiche, in particolare pelletteria e abbigliamento da esterno, e siamo usciti dal ribasso nei negozi digitali e principali”, ha concluso il manager, che a fine anno sarà il nuovo volto di Ferragamo. Un abbandono sentito che arriva in un momento cruciale per la maison, che sta tentando in ogni modo di conquistare anche i consumatori più giovani. A fare da traino, oltre alla guida creativa di Riccardo Tisci e Gobbetti, le ultime campagne promozionali, come quella per la Olympia bag, promossa dalla star e influencer Kendall Jenner e dalla cantautrice britannica Fka Twigs.

Infine, le previsioni per il 2022, ha spiegato la maison nel report che accompagna i risultati, riportato da PambiancoNews, rimangono pressoché invariate, tranne per il canale wholesale: dovrebbe aumentare del 60% anno su anno grazie a una mole di ordini più corposa, mentre le stime di medio termine su una solida crescita del fatturato a una cifra e un miglioramento dei margini non hanno vacillato, incoraggiate dal trend emerso durante il trimestre.