Buste paga più pesanti ad agosto, pensioni su del 2%: ma niente taglio Iva

Decreto aiuti in arrivo: nienta taglio dell'Iva ma aumento del 2% per le pensioni

Prendono forma i nuovi interventi per dare più soldi a lavoratori e pensionati, in arrivo con il decreto Aiuti bis la prossima settimana. Un ulteriore taglio del cuneo fiscale per i lavoratori e l'anticipo della rivalutazione degli assegni pensionistici punteranno a ridare fiato al potere d'acquisto eroso in questi mesi dall'inflazione galoppante, che ormai viaggia vicino all'8%, e dal caro energia.

Oltre alla proroga dello sconto carburanti e bonus bollette, il governo sta mettendo a punto un altro taglio del cuneo fiscale, che dovrebbe essere di un punto percentuale - aggiuntivo rispetto a quello di 0,8 punti già in vigore fino a fine anno - per sei mesi (da luglio a dicembre prossimo) per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 35 mila euro l'anno. Per i pensionati, invece, arrivera' l'anticipo della rivalutazione di tre mesi (che era prevista per gennaio 2023) che dovrebbe essere "attorno al 2%", come afferma il sottosegretario all'Economia, Federico Freni, in una intervista al Messaggero.

Buste paga più pesanti ad agosto

Novità anche sulle buste paga di agosto. Come riporta il Messaggero, "una ulteriore riduzione del costo del lavoro per sei mesi, da luglio a dicembre, che scatterebbe - con effetto retroattivo - dalla prossima retribuzione di agosto. È questo lo schema che dovrebbe trovare posto nel prossimo decreto legge del governo, in preparazione per la prossima settimana. Alla fine l'esecutivo ha deciso di abbandonare la strada della replica del bonus 200 euro inserito nel precedente provvedimento di aiuti, e di puntare invece per quanto riguarda il mondo del lavoro dipendente sul raddoppio (qualcosa di più in realtà) dell'esonero contributivo già introdotto da inizio anno per le retribuzioni fino a 35 mila euro l'anno (2.692 mensili)". spiega il Messaggero.