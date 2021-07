Camicissima, al via la partnership con il nuovo Cracco Portofino

Camicissima, azienda italiana di camiceria maschile, ha annunciato una nuova partnership con Cracco Portofino, il nuovo ristorante inaugurato lo scorso 2 luglio dal grande chef stellato, volto noto anche della televisione, Carlo Cracco. Nella rinomata località ligure, il brand italiano fornirà la divisa ufficiale dell’intero staff: questa sarà realizzata con le polo Camicissima, ricamate in limited edition con la “C” dello chef stellato sul petto, e con camicie trendy in puro cotone abbinate ai pantaloni non iron. “Il nuovo accordo con Cracco Portofino conferisce all'azienda una forte presenza nell’ambito dell'alta gastronomia, confermando il progetto di investimenti sulle eccellenze italiane”, si legge nel comunicato.

L’ex Pitosforo di Portofino è infatti la punta di diamante della ristorazione ligure, già dagli anni Settanta frequentato da star di Hollywood e personaggi internazionali, punto d’incontro del bel mondo e del jet-set; il ristorante è affacciato su Portofino e situato in pieno centro storico, in cima al muraglione del borgo, una posizione invidiabile, con vista su uno dei panorami più incantevoli del Tigullio, della Riviera di Levante e d’Italia, si legge su Spot Web.

Fabio Candido, presidente di Fenicia Spa, azienda cui fa capo il marchio Camicissima, ha dichiarato: “Sempre di più vogliamo supportare con il nostro brand le ricchezze italiane. Il nuovo Cracco Portofino sarà certamente un luogo privilegiato per presentare al jet set internazionale la qualità ed il saper fare italiani. Moda, alta cucina e bellezze naturali potranno coniugarsi in un luogo destinato a coinvolgere tutti i sensi del suo ospite”.