Carburanti, Giorgetti: "Se i prezzi salgono valuteremo il taglio delle accise"

Carburanti, Giorgetti: "Nuovo taglio delle accise se i prezzi saliranno"

"Il governo si riserva di adottare le misure di riduzione delle accise in funzione di una norma che, come avrete modo di vedere nel decreto legge approvato il 10 gennaio 2023, consentirà un'azione in questo senso da parte del governo in relazione all'incremento verificato dei prezzi dei carburanti". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso del “question time” in Senato interrogato in merito alle misure intraprese contro il caro carburante.

Giorgetti: "Accise tagliate quando i prezzi erano molto più alti"

Sul prezzo dei carburanti, "ricordo che le misure adottate dal precedente Governo (sin da marzo 2022), che hanno portato alla riduzione delle accise sui carburanti, sono state adottate quando il loro prezzo aveva superato i 2 euro al litro (toccando i 2,184 euro per la benzina) e si concludevano nel mese di novembre. Condizioni queste di prezzo molto diverse da quelle attuali e, proprio in ragione di ciò, il Governo ha ritenuto opportuno di dover intervenire con misure normative volte a migliorare la trasparenza dei prezzi e ad evitare speculazioni", ha dichiarato Giorgetti.

Ue, aumenti accise e Iva su benzina e diesel in molti Paesi

I prezzi di diesel e benzina sono cresciuti in diversi Stati europei a causa degli aumenti di accise, Iva e altre imposte indirette, ma dopo la prima settimana dell'anno si vanno stabilizzando. È quanto emerge dal bollettino settimanale sui prezzi dei prodotti petroliferi della Commissione europea, aggiornato al 9 gennaio.