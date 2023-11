Caro-bollette: imprese avvantaggiate, famiglie no. Codacons contro il Governo

Codacons sui bilanci record delle società energetiche

Il 2022 si presenta come un anno di record per le società energetiche italiane, che hanno registrato un fatturato straordinario di 643,8 miliardi di euro, un aumento significativo del 84,1% rispetto all'anno precedente. I profitti delle aziende del settore sono balzati da 8,7 miliardi nel 2021 a un sorprendente 24,7 miliardi nel corso del 2022. Tuttavia, questa esplosione dei guadagni non ha portato beneficio a famiglie e piccole imprese, le quali si trovano ad affrontare bollette di luce e gas insostenibili.

Il Codacons ha sollevato la sua voce contro ciò che definisce "caro-bollette", denunciando la situazione in cui cittadini e imprese si trovano in ginocchio di fronte ai crescenti costi dell'energia. Mentre le tariffe energetiche aumentano, i giganti del settore vedono crescere in maniera consistente i loro profitti, mettendo in luce un divario sempre più ampio tra le realtà economiche.

Le politiche governative sul tema degli extra-profitti sembrano aver fallito nel proteggere la collettività, con misure che si sono rivelate inefficaci nel recuperare una parte sostanziosa delle enormi somme incassate dalle società energetiche. Nonostante gli interventi, i profitti delle aziende continuano a sfuggire a qualsiasi forma di ridistribuzione equa. Il fenomeno non coinvolge solo il settore energetico; banche, assicurazioni, pay-tv e big dell'e-commerce hanno anch'essi registrato profitti in forte crescita nel periodo post-emergenza Covid.

Il Codacons, nel criticare le mancate azioni a favore di una maggiore equità sociale, sottolinea l'opportunità persa con il Governo Meloni. L'iniziativa di estendere la tassa sugli extra-profitti ai giganti dell'economia, alzandone l'aliquota al 90%, era stata avanzata come possibile soluzione per contrastare il caro-energia. Tuttavia, sembra che anche l'attuale governo abbia seguito una prassi dannosa per i cittadini e le imprese italiane: scaricare sulle loro spalle il peso delle crisi economiche.

