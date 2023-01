Caro carburanti, incontro governo-benzinai. Verso una nuova mediazione

Governo-benzinai: un nuovo tavolo tecnico al ministero delle Imprese sul tema rincari dei carburanti

È previsto per oggi il secondo incontro tra il governo e i sindacati dei benzinai, ma la pubblicazione del decreto Trasparenza sulla Gazzetta Ufficiale ha già fatto contestare gli stessi sindacati per il mancato rispetto di quanto deciso durante il primo incontro.

In particolare, i benzinai contestano le sanzioni previste e l'obbligo di esporre il "prezzo medio". Il decreto Trasparenza prevede, tra le altre cose, che "i gestori degli impianti di carburante che non comunicheranno i loro prezzi e non esporranno nel punto vendite le medie calcolate dal ministero potranno essere puniti con sanzioni da 500 a 6mila euro. Dopo la terza violazione può essere disposta la sospensione dell’attività da una settimana a tre mesi".

Secondo sindacati e gestori delle pompe di benzina va bene la maggiore trasparenza, quindi dare informazioni corrette ai consumatori, ma si può evitare l'aggiunta di un ullteriore cartello con il prezzo medio. Dopotutto, dicono le associazioni sindacaliste, i prezzi dei carburanti sono già oggi i più pubblicizzati rispetto ad ogni altro prodotto di largo e generale consumo.

Oggi i rappresentati dei benzinai Faib, Fegica e Figisc parteciperanno a un tavolo tecnico al ministero delle Imprese sul tema rincari dei carburanti, in cui sperano di trovare una mediazione.

Le ispezioni dell'Antitrust nelle sedi di 5 società

Intanto l'Antitrust, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, insieme al Nucleo speciale antitrust della Guardia di finanza, ha svolto ispezioni nelle sedi delle compagnie petrolifere: Eni, Esso, Ip, Kuwait Petroleum e Tamoil.

Indagini avviate sulla base della documentazione tempestivamente fornita dalla Guardia di Finanza, come si legge in un comunicato, "in merito alle infrazioni accertate sui prezzi dei carburanti praticati da oltre mille pompe di benzina, fra le quali quelle a marchio Eni 376, Esso 40, Ip 383, Kuwait 175 e Tamoil 48. La documentazione e i dati trasmessi dalla Guardia di Finanza farebbero emergere, da parte delle società, condotte riconducibili alla omessa diligenza sui controlli rispetto alla rete dei distributori, in violazione dell’articolo 20 del Codice del Consumo".

Il comunicato continua: "In numerosi casi è risultata difformità tra il prezzo pubblicizzato e quello più alto in realtà applicato; in altri è stata riscontrata l’omessa esposizione del prezzo praticato, ovvero l’omessa comunicazione al portale Osservaprezzi Carburanti, utile al consumatore per trovare la pompa con il prezzo piu basso. In particolare, Eni, Esso, Ip, Kuwait Petroleum Italia e Tamoil non avrebbero adottato misure o iniziative idonee a prevenire e a contrastare queste condotte illecite a danno dei consumatori".

Il commento di Ettore Rosato (Az-Iv) sul caso caro-carburanti

"Sull'aumento della benzina e i conseguenti malumori ci vuole un atto di consapevolezza da parte del governo. Non si può scaricare la colpa sui benzinai quando sappiamo che è tutto frutto del mancato rinnovo dello sconto sulle accise voluto dal governo Draghi e che questo governo ha deciso di non portare avanti".

Lo ha detto Ettore Rosato, deputato di Azione - Italia Viva a Isoradio. "Invece di occuparsi delle accise, il governo ha scelto di dare 800 milioni alle squadre di calcio. Nel frattempo il prezzo della benzina aumenta, e ha un effetto inflativo molto importante su tutti i prodotti dello scaffale. Non è solo una questione di risorse a disposizione come giustificato più volte dal governo, ma di scelte", osserva.