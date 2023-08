Caro-scuola, decollano i prezzi: fino 1200 euro a studente

Caro-scuola, prezzi in salita: un intero anno costa fino al 10% in più

Non bastava il caro-vacanze, salgono anche i prezzi del materiale scolastico. Finite le ferie, le famiglie dovranno andare incontro a una nuova stangata. Tra diari, astucci, quaderni, zaini, libri e quant’altro, la spesa potrà superare i 1.200 euro a studente. Ad affermarlo è Assoutenti, che diffonde le prime stime sul “caro-scuola”. Quest’anno, come scrive il Sole24Ore, l’intero anno scolastico costerà agli italiani tra l’8% e il 10% in più.

Zaini e astucci

A causa dei rincari delle materie prime e, in generale, dei costi di produzione, i prodotti di cartoleria registrano un aumento di circa il 9,2% su base annua. Prezzi, questi, ancora più alti se si tratta di prodotti di marche specifiche e sponsorizzate da influencer. Tra tutto, acquistare tutto il necessario per l’anno scolastico può costare fino a 50 euro in più.

Libri di testo

Per quel che riguarda i libri di testo, la spesa sale in base dal grado di istruzione: si passa dai circa 300 euro a studente della prima media ai 600 euro del liceo, compresi i dizionari, ma si può arrivare anche a 700 euro in alcune classi, un business che supera quota 1 miliardo di euro all’anno. Sul fronte dei testi scolastici, scrive il Sole24Ore, i rincari sono nell’ordine del +8/+10% rispetto allo scorso anno e la spesa media solo per i libri salirà in media di circa 45 euro a studente, con un aggravio totale di +95 euro.