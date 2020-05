Catalfo: "Aiuti per colf e badanti. Reddito di emergenza insieme al RdC"

Catalfo, 2-3 mesi reddito emergenza, con r.cittadinanza - Il Reddito di emergenza sara' "un reddito temporaneo per due o tre mesi" e "immaginiamo una platea di 1 milione di famiglie e una spesa tra 1,2 e 1,8 miliardi. L'assegno varia da 400 euro per un single a 800 euro per una famiglia". Cosi' la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, in una intervista su Repubblica.it. Sara' possibile integrare Rem e Reddito di cittadinanza: per i "lavoratori poveri, compresi gli autonomi -spiega- sara' possibile sommare il piccolo sostegno che ricevono fino alla soglia del Rem. Chi prende 200 euro di Rdc potra' integrare fino ad arrivare a 400 euro di Rem".

Catalfo, a colf e badanti bonus da 400 a 600 euro - "Per colf e badanti pensiamo ad uno strumento inedito che varia a seconda delle ore di lavoro prestate, piu' adatto della cassa integrazione per queste lavoratrici e lavoratori che spesso hanno anche piu' di un datore di lavoro-famiglia. In presenza di una riduzione delle ore pari al 25%, per chi e' sotto le 20 ore contrattuali sara' previsto un indennizzo di 400 euro mensili e per chi e' sopra 600". Lo afferma la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, in un'intervista su Repubblica.it in cui spiega che "bastera' una domanda con semplice autocertificazione".

Catalfo, stop a licenziamenti per altri 3 mesi - Nel prossimo decreto "allungheremo la cassa integrazione per ulteriori 9 settimane e lo stop ai licenziamenti per altri tre mesi: non c'e' motivo di mandare via lavoratori in cig". Lo afferma la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, in una intervista su Repubblica.it. Il divieto di licenziamento era stato previsto dal decreto Cura Italia fino a meta' maggio.